Polițiștii sătmăreni au aplicat sute de sancțiuni în perioada 16–18 octombrie, atât pentru încălcarea normelor de ordine publică, cât și pentru abateri în trafic

Peste 220.000 de lei în amenzi au fost aplicate de polițiștii sătmăreni în intervalul 16–18 octombrie, în urma acțiunilor desfășurate pentru menținerea ordinii și siguranței publice și pentru prevenirea accidentelor rutiere. În aceeași perioadă, 22 de conducători auto au rămas fără dreptul de a conduce, iar polițiștii au reținut 20 de certificate de înmatriculare.

Sancțiuni de peste 60.000 de lei pentru abateri de la ordinea publică

În cadrul activităților de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică la nivelul județului Satu Mare, polițiștii au aplicat peste 80 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 60.000 de lei.

Acțiunile au vizat prevenirea faptelor antisociale și respectarea normelor legale, pentru creșterea siguranței cetățenilor.

Peste 400 de amenzi în trafic

În paralel, polițiștii au intensificat controalele rutiere, urmărind prevenirea accidentelor, supravegherea și fluidizarea circulației, precum și sancționarea abaterilor de la legislația rutieră.

În urma verificărilor, au fost aplicate peste 400 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 160.000 de lei. Totodată, a fost suspendat dreptul de a conduce pentru 22 de șoferi, iar 20 de certificate de înmatriculare au fost reținute.