



Istoria cărții și creativitatea s-au întâlnit într-un atelier dedicat elevilor clasei a VI-a de la Școala Gimnazială „Rákóczi Ferenc”. Organizat în cadrul programului „Școala Altfel”, atelierul de pictură pe cantul cărților le-a oferit participanților ocazia să descopere o tehnică decorativă cu o tradiție de secole și să o experimenteze prin propriile creații.

Potrivit unui comunicat al bibliotecii, activitatea a îmbinat prezentarea unor volume din colecțiile instituției cu un exercițiu practic, prin care elevii au explorat cartea și din perspectiva obiectului artistic.

Volume din secolul al XVI-lea, prezentate elevilor

Prima parte a întâlnirii a fost consacrată istoriei și evoluției tehnicilor de decorare a canturilor, adică a marginilor formate de paginile unei cărți. Elevii au aflat că aspectul exterior al unui volum poate păstra, la rândul său, informații despre preocupările estetice și tehnicile folosite în realizarea lui.

Un moment aparte l-a constituit prezentarea unor volume rare din colecția bibliotecii, realizată de reprezentanții Secției de Carte Veche. Participanții au putut admira cărți datând din secolul al XVI-lea, inclusiv exemplare cu coperți aurite, precum și volume ale căror canturi au fost decorate prin procedee manuale sau mecanizate.

Întâlnirea cu aceste exemplare a adus în atenția elevilor detalii care pot trece neobservate atunci când o carte este privită doar ca suport al unui text: coperțile, ornamentele și marginile paginilor contribuie împreună la identitatea fiecărui volum.

De la descoperirea unei tradiții la modele originale

După incursiunea în istoria cărții, atelierul a continuat cu partea practică. Elevii au experimentat pictura pe marginile cărților, folosindu-și imaginația și îndemânarea pentru a realiza modele originale, pline de culoare.

Activitatea le-a permis să treacă de la observarea unor tehnici decorative la încercarea lor directă. Alegerea culorilor și construirea modelelor au transformat exercițiul într-o ocazie de exprimare personală, păstrând legătura cu exemplele prezentate anterior.

Conform comunicatului, această formă de artă cunoaște în prezent o revenire în atenția publicului, volumele cu margini pictate fiind tot mai apreciate. Atelierul a urmărit astfel și apropierea dintre tradițiile decorative ale cărții și interesul actual pentru personalizarea ei artistică.

La final, reprezentanții bibliotecii le-au mulțumit elevilor pentru entuziasm, curiozitate și creativitate. Prin activitatea desfășurată în cadrul programului „Școala Altfel”, participanții au descoperit că o carte poate spune o poveste atât prin paginile sale, cât și prin felul în care este realizată și decorată.