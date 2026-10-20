



Cum le spunem celor dragi ce simțim și cât de mult poate însemna un mesaj scris cu sinceritate? Aceste întrebări au stat la baza unei activități de lectură la care au participat elevi ai Școlii Gimnaziale „Rákóczi Ferenc”, potrivit unui comunicat al bibliotecii sătmărene.

Întâlnirea a avut în centru cartea „Scrisoarea de dragoste”, de Anika Aldamuy Denise, și a îmbinat lectura cu discuții despre sentimente și despre felul în care acestea pot fi exprimate în scris. La activitate au participat elevii claselor I D, I E, a III-a D și a IV-a B, alături de învățătoarele lor.

De la emoții la cuvinte

Activitatea a început cu o conversație despre dragoste, prietenie și sinceritate. Pornind de la aceste teme, copiii au fost încurajați să reflecteze asupra relațiilor cu persoanele apropiate și asupra importanței exprimării sentimentelor.

Lectura cărții a oferit apoi prilejul de a observa cum pot fi transmise emoțiile și gândurile printr-o scrisoare. Atenția s-a îndreptat spre cuvintele alese cu grijă și spre capacitatea unui mesaj de a exprima afecțiune, apropiere și considerație.

În acest context, scrisoarea a fost prezentată ca o formă de comunicare personală, în care sinceritatea și sensibilitatea dau valoare textului.

Cum se construiește o scrisoare

Întâlnirea a avut și o componentă practică de învățare. Elevii au discutat despre structura unei scrisori, formulele de adresare și cele de încheiere, dar și despre modul în care poate fi organizat un mesaj pentru a transmite cât mai clar ceea ce simțim.

Astfel, lectura a devenit punctul de plecare pentru dezvoltarea vocabularului și pentru înțelegerea legăturii dintre intenția celui care scrie și cuvintele folosite. Dincolo de respectarea unei structuri, copiii au descoperit importanța unui mesaj atent formulat, potrivit persoanei căreia îi este adresat.

Potrivit comunicatului, activitatea a urmărit stimularea imaginației, îmbogățirea vocabularului și dezvoltarea capacității de a comunica emoțiile în scris. Discuțiile au evidențiat faptul că o scrisoare de dragoste poate fi o modalitate sinceră și sensibilă de a ne arăta sentimentele față de oamenii dragi.

La final, au fost adresate mulțumiri învățătoarelor claselor participante pentru invitație și sprijin, precum și elevilor pentru receptivitatea față de mesajele transmise. Întâlnirea a pus în valoare lectura ca prilej de cunoaștere, dialog și apropiere, oferindu-le copiilor ocazia să descopere cât de importante pot fi cuvintele într-o relație.