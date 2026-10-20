



Preoții din Protopopiatele Satu Mare, Carei și Oaș s-au reunit marți, 20 octombrie 2026, la Catedrala „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din municipiul Carei, pentru conferința preoțească de toamnă. Lucrările, începute la ora 10:00, au fost prezidate de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

Întâlnirea a avut în atenție relația dintre bărbat și femeie și responsabilitățile părinților în familia creștină, prin referatul susținut de părintele dr. Florin Stan, protopopul Lăpușului. Programul a inclus și prezentarea volumului „Cine este Iisus?”, semnat de părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană.

Sfânta Liturghie, înaintea lucrărilor conferinței

Conferința a fost precedată de săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii de către Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului.

Slujba a fost urmată de un Polihroniu, iar răspunsurile la strană au fost oferite de membrii Grupului Psaltic „Theologos”. Rugăciunea comună a deschis astfel întâlnirea clericilor din cele trei protopopiate sătmărene, înaintea prezentării temei conferinței.

Relația dintre soți și rolul părinților

Referatul prezentat de părintele dr. Florin Stan a purtat titlul „Relația dintre bărbat și femeie. Rolul părinților în familia creștină”.

Tema aduce în atenție un domeniu important al slujirii pastorale: viața de familie, relațiile dintre soți și responsabilitatea părinților în creșterea și educarea copiilor. Alegerea acestui subiect oferă un cadru de reflecție asupra felului în care credința se exprimă în relațiile cotidiene și asupra sprijinului pe care comunitatea bisericească îl poate oferi familiilor.

Reunirea preoților din Satu Mare, Carei și Oaș în jurul acestei teme pune în legătură reflecția teologică și realitățile întâlnite în activitatea parohiilor, unde familia ocupă un loc important în viața comunității.

Prezentarea cărții „Cine este Iisus?”

În cadrul conferinței a fost prezentat și volumul „Cine este Iisus?”, scris de părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Prezentarea editorială a completat programul întâlnirii de la Carei, alături de slujirea liturgică și referatul dedicat familiei creștine.

Desfășurată sub președinția Preasfințitului Părinte Iustin, conferința preoțească de toamnă a reunit clericii celor trei protopopiate pentru un program de rugăciune și reflecție teologică, având în prim-plan responsabilitățile vieții de familie.