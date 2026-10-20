



Un loc III și cinci mențiuni au obținut elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare la cea de-a XXIX-a ediție a Concursului Interjudețean de Matematică „Alexandru Papiu Ilarian”. Competiția s-a desfășurat sâmbătă, 17 octombrie 2026, la Târgu Mureș, reunind elevi bine pregătiți din opt județe.

Participanții au reprezentat județele Cluj, Mureș, Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Sibiu, Bihor și Sălaj. Pentru elevii sătmăreni, concursul a constituit un prilej de a-și pune la încercare cunoștințele și capacitatea de rezolvare a problemelor, într-o competiție care a deschis seria participărilor interjudețene din acest an școlar.

Locul III și două mențiuni pentru elevii clasei a V-a

La clasa a V-a, cel mai bun rezultat al delegației colegiului a fost obținut de Revesz Gabriel, care s-a clasat pe locul III. Tot la această categorie, Ștețco Catrina și Batin Ioana au primit mențiuni.

Elevii Chilințan David, Sabău Antonia și Petre Ethan au fost recompensați cu diplome de participare. Pregătirea elevilor de clasa a V-a a fost coordonată de profesorul Gheorghe Moldovan.

Rezultatele marchează un început încurajator pentru acești elevi aflați în primul an de gimnaziu, care au avut ocazia să întâlnească participanți din mai multe județe și să câștige experiență într-un concurs interjudețean.

Rezultate și participări la clasele a VII-a și a VIII-a

La clasa a VII-a, Hăprian Tudor și Petruș Andrei au obținut mențiuni. Din echipa colegiului au mai făcut parte Bobiță Casian, Onci Cristian și Șichet Tudor, acesta din urmă fiind menționat în informarea școlii cu diplomă de participare.

La clasa a VIII-a, Ardelean Andreea a primit diplomă de participare. Elevii acestor două niveluri de studiu au fost pregătiți tot de profesorul Gheorghe Moldovan.

Mențiune pentru Braica Rareș, la clasa a XI-a

Colegiul Național „Mihai Eminescu” a fost reprezentat și la nivel liceal. Braica Rareș, elev în clasa a XI-a, a obținut o mențiune, sub coordonarea profesorului Petru Braica.

Participarea la competiția de la Târgu Mureș a adus astfel rezultate atât pentru gimnaziu, cât și pentru liceu, reflectând preocuparea elevilor și a profesorilor coordonatori pentru pregătirea matematică.

În mesajul transmis după concurs, reprezentanții colegiului i-au felicitat pe toți participanții pentru implicare, perseverență și pasiunea pentru matematică. Totodată, au adresat mulțumiri profesorilor pentru îndrumare și susținere și le-au urat elevilor succes la următoarele competiții.