Revanșa directorilor de școli…





La o săptămână după ce mai aveau puțin și erau puși cu toții la stâlpul infamiei, candidații la fotoliile de directori de școli au revenit în forță. Dacă după prima probă unii se grăbeau să-i dea de-a dura sau berbeleacul prin toate colțurile sistemului de învățământ, acum dascălii au trecut la contraatac. Și nu oricum, ci cu note de parcă s-ar fi împărțit premii cu coroniță!

După testul din 13 octombrie, când doar 69,11% dintre candidați au reușit să promoveze, s-a dezlănțuit corul criticilor. Ba că nu-i duce capul, ba că nu sunt pregătiți, ba că școala românească e pe butuci. Unii au considerat că testul era mai degrabă potrivit pentru viitori piloți de aeronavă decât pentru dascălii care vor să conducă o școală. Numai că a venit și proba a doua, iar rezultatele au schimbat brusc partitura.

Marți, 20 octombrie, nu mai puțin de 98,24% dintre candidații prezenți au promovat, iar 700 au luat nota 10. Media? Un respectabil 8,89! La Satu Mare, doar doi candidați au rămas sub linie, în vreme ce șapte au obținut punctaj maxim. Doi dintre ei, spun gurile din târg, ar fi profesori de matematică. Păi, dacă nici ei nu știau să numere până la 20, cine să mai știe?

Desigur, cârcotașii nu trebuie să-și strângă încă armele. Mai au de așteptat evaluarea proiectelor manageriale și interviurile, până pe 27 noiembrie, ca să vadă dacă mai găsesc ceva de comentat. Că doar o notă bună nu înseamnă automat și un director bun, după cum nici un examen picat nu transformă peste noapte un om într-un pericol pentru educație.

Dar, între timp, poate că viitorii manageri ar trebui să-și mai treacă în proiectele de management și câteva investiții ceva mai neobișnuite: firme de pază profesioniste, detectoare de metale, sisteme de control al accesului și, dacă vrem să fim cu adevărat în pas cu vremurile, poate chiar scanere corporale. Nu de alta, dar, în timp ce noi ne certăm pe note și coronițe, prin școli și prin lumea largă siguranța elevilor și mai ales a profesorilor a devenit o problemă care nu mai poate fi tratată cu un simplu „lasă că merge și-așa”.

Așadar, directorii și-au luat revanșa la grile. Urmează proiectele, interviurile și proba supremă: aceea de a demonstra că știu nu doar să bifeze răspunsul corect, ci și să țină o școală pe linia de plutire. Iar până atunci, cârcotașii pot lua o pauză. Sau măcar să-și ascută creioanele: se apropie interviurile!