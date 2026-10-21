Un pompier aflat în timpul liber a ajutat la limitarea unui incendiu în Satu Mare. Cinci animale, evacuate în siguranță

Locale 21.10.2026 12:40
Un pompier aflat în timpul liber a ajutat la limitarea unui incendiu în Satu Mare. Cinci animale, evacuate în siguranță


Incendiul izbucnit la o casă de pe strada Afinelor a fost localizat de proprietar și de un pompier aflat în apropiere, înainte de sosirea echipajelor. Intervenția promptă a împiedicat extinderea flăcărilor la întreaga locuință.

Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare au intervenit miercuri, 21 octombrie, pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o casă de locuit de pe strada Afinelor, din municipiu. La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, încadrate de 12 cadre militare.

Un rol important în limitarea incendiului l-a avut plutonierul adjutant Sergiu Mirghiș, pompier în cadrul unității, care se afla în timpul liber. Fiind în apropierea locuinței în momentul producerii evenimentului, acesta a intervenit alături de proprietar.

La sosirea echipajelor, incendiul era deja localizat. Flăcările izbucniseră la un aparat electrocasnic și se extinseseră la un corp de mobilier aflat în apropiere. Reacția rapidă a celor doi a împiedicat propagarea focului la întreaga casă.

Echipajele sosite la fața locului au lichidat incendiul, fără ca acesta să se extindă la celelalte încăperi ale locuinței.

În timpul intervenției, pompierii au evacuat din casă și cinci animale: un câine, două pisici și două broaște țestoase. Toate au fost scoase în siguranță.

Potrivit informațiilor transmise de pompieri, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric produs la un aparat electrocasnic.

Intervenția pompierului aflat în timpul liber, alături de proprietar, urmată de acțiunea echipajelor de stingere, a contribuit la limitarea pagubelor și la protejarea celorlalte încăperi ale casei.

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