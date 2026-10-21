



Elevi de la trei unități de învățământ au participat la activități dedicate obiceiurilor sănătoase, înțelegerii etichetelor alimentare și creativității. Întâlnirile au îmbinat explicațiile cu exerciții practice, adaptate vârstei copiilor.

Biblioteca Județeană Satu Mare a găzduit, în cadrul Programului Național „Școala Altfel”, o serie de activități prin care elevii au descoperit informații utile despre alimentație și au experimentat tehnici de decorare a cărților. La întâlniri au participat copii de la Școala Gimnazială „Bălcescu–Petőfi”, Școala Gimnazială „Rákóczi Ferenc” și Liceul de Arte „Aurel Popp”.

Programul a adus împreună educația pentru sănătate și expresia artistică, oferindu-le participanților ocazia să învețe prin dialog, observație și implicare directă.

Obiceiuri sănătoase, explicate pe înțelesul celor mici

Invitată la activitățile dedicate alimentației a fost Camelia Caragescu, prezentată de organizatori drept medic nutriționist dietetician și doctorandă. Aceasta le-a vorbit elevilor despre obiceiurile care contribuie la un stil de viață echilibrat, într-un format interactiv.

Pentru copiii din clasa I de la Școala Gimnazială „Bălcescu–Petőfi”, întâlnirea a fost o introducere în lumea alegerilor sănătoase. Discuțiile au urmărit să apropie informațiile despre alimentație de experiențele cotidiene ale celor mici și să le încurajeze curiozitatea.

Abordarea adaptată vârstei le-a oferit copiilor posibilitatea să participe la conversație și să descopere că preocuparea pentru sănătate poate începe cu înțelegerea unor obiceiuri de zi cu zi.

Elevii de gimnaziu au învățat să descifreze etichetele alimentare

Cu elevii claselor a V-a și a VI-a de la Școala Gimnazială „Rákóczi Ferenc”, discuția s-a concentrat asupra consumului de zahăr și a temei prezentate de organizatori sub denumirea de „dependență de zahăr”.

O componentă practică a întâlnirii a fost citirea etichetelor de pe ambalaje. Elevii au fost încurajați să privească mai atent informațiile nutriționale și să înțeleagă ce indică acestea despre produsele pe care le consumă.

Transformați, în formula propusă de organizatori, în „detectivi ai dulciurilor”, participanții au explorat informațiile aflate dincolo de aspectul ambalajelor. Activitatea a pus accent pe înțelegerea produselor alimentare și pe formarea unor alegeri informate.

Reprezentanții bibliotecii i-au mulțumit Cameliei Caragescu pentru implicare și pentru modul în care a făcut accesibile copiilor subiectele abordate.

Cartea, descoperită și ca obiect de artă

O altă activitate din program a fost dedicată picturii și decorării cantului cărților. La atelier au participat elevii clasei a II-a de la Liceul de Arte „Aurel Popp”, însoțiți de învățătoarea Papp-Fejér Olga.

Copiii au aflat despre istoria acestei forme de artă decorativă și au făcut cunoștință cu diferite tehnici prin care marginile paginilor pot fi înfrumusețate. Prezentarea unor volume deosebite a completat explicațiile, oferindu-le exemple concrete despre atenția și rafinamentul investite în aspectul unei cărți.

Întâlnirea a deschis astfel o perspectivă asupra volumului ca obiect artistic, în care povestea dintre coperți este însoțită de elemente decorative ce îi dau un caracter aparte.

Ștampilare, culoare și imaginație

Partea practică le-a oferit elevilor ocazia să experimenteze tehnica ștampilării și să realizeze propriile decorațiuni pe cantul cărților. Fiecare participant și-a folosit imaginația pentru a crea modele, punând în aplicare ceea ce descoperise în prima parte a atelierului.

Potrivit organizatorilor, copiii au participat cu entuziasm și interes la toate etapele activității. Biblioteca le-a mulțumit elevilor și învățătoarei Papp-Fejér Olga pentru vizită și pentru implicare.

Prin aceste întâlniri, Biblioteca Județeană Satu Mare a oferit un cadru în care învățarea a pornit de la experiențe concrete: citirea unei etichete, observarea unei cărți decorate și realizarea unui model propriu. Activitățile au valorificat astfel posibilitățile programului „Școala Altfel” de a lega cunoștințele de curiozitatea și creativitatea elevilor.