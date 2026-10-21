



Polițiștii au depistat mașina pe DJ 109L, în localitatea Trip. Cercetările continuă pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

O tânără de 23 de ani, din localitatea Turț, este cercetată după ce polițiștii au oprit-o în trafic și au constatat că autoturismul pe care îl conducea figura ca fiind radiat din circulație.

Controlul a avut loc în 20 octombrie, în jurul orei 15:00, pe Drumul Județean 109L, în localitatea Trip. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Negrești-Oaș se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu atunci când au oprit autoturismul pentru verificări.

În urma controlului, oamenii legii au stabilit că vehiculul condus de tânără figura ca fiind radiat din circulație. Constatarea a dus la continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care autoturismul a fost condus pe drumul public. Informațiile comunicate nu precizează când a fost radiat vehiculul sau dacă tânăra cunoștea situația acestuia.

Cercetările se desfășoară în cadrul dosarului penal, iar tânăra beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procedurilor judiciare.