



DSP Satu Mare a raportat 407 cazuri de pneumonie și 11 cazuri de gripă în perioada 12–18 octombrie. Peste 5.200 de persoane din grupele de risc au fost vaccinate antigripal până la finalul intervalului.

Un singur caz confirmat de COVID-19 a fost înregistrat în județul Satu Mare în perioada 12–18 octombrie 2026, potrivit datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică. Numărul este mai mic decât în cele două săptămâni precedente, când au fost raportate cinci, respectiv șapte cazuri. În același interval, medicii de familie au raportat 2.051 de cazuri de infecții respiratorii acute, categorie care include infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare, pneumoniile și gripa.

Bilanțul săptămânii epidemiologice 42 cuprinde 1.633 de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, 407 pneumonii și 11 cazuri de gripă. Distribuția pe vârste arată că cele mai multe infecții ale căilor respiratorii superioare au fost înregistrate la copiii de 5–14 ani, în timp ce pneumoniile au afectat în special grupele de vârstă înaintată.

COVID-19: un caz, față de șapte în săptămâna precedentă

Datele DSP indică cinci cazuri confirmate de COVID-19 în perioada 28 septembrie–4 octombrie, șapte cazuri între 5 și 11 octombrie și un singur caz în intervalul 12–18 octombrie.

Aceste valori se referă la cazurile confirmate și raportate. Comunicatul nu oferă informații despre numărul testelor efectuate, internări sau gravitatea îmbolnăvirilor.

Copiii de 5–14 ani, cele mai multe infecții ale căilor respiratorii superioare

Din totalul celor 1.633 de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, 418 au fost raportate la grupa de vârstă 5–14 ani, iar alte 406 la persoanele de 15–49 de ani.

La copiii de 2–4 ani au fost înregistrate 226 de cazuri, iar la grupa 0–1 an, 104 cazuri. Alte 238 de îmbolnăviri au fost raportate la persoanele de 50–64 de ani și 241 la cele din categoria de vârstă de peste 65 de ani.

În privința pneumoniilor, cele mai multe cazuri au fost înregistrate la persoanele de peste 65 de ani — 159 — și la grupa 50–64 de ani — 147. Împreună, aceste două categorii însumează 306 dintre cele 407 cazuri raportate în județ.

Unsprezece cazuri de gripă și peste 5.200 de persoane vaccinate

Gripa a fost raportată la patru copii de 2–4 ani, trei copii de 5–14 ani, trei persoane de 15–49 de ani și o persoană din grupa 50–64 de ani. Nu au fost înregistrate cazuri de gripă la grupele 0–1 an și peste 65 de ani în intervalul analizat.

Până la 18 octombrie, 5.203 persoane din grupele de risc au fost vaccinate antigripal, cu vaccin prescris de medicii de familie și asigurat prin farmaciile cu circuit deschis, precizează DSP Satu Mare.

Recomandările DSP pentru populație și colectivități

În contextul circulației infecțiilor respiratorii, DSP recomandă persoanelor care prezintă simptome să contacteze medicul de familie, pentru stabilirea tratamentului și a necesității izolării la domiciliu. Dacă deplasarea în comunitate este necesară, persoanele cu simptome sunt îndemnate să poarte mască de protecție.

Igiena mâinilor, aerisirea periodică a încăperilor, evitarea aglomerațiilor și folosirea batistelor de unică folosință la tuse sau strănut se numără printre măsurile recomandate.

În școli și grădinițe, autoritățile sanitare solicită atenție la identificarea copiilor cu simptome respiratorii, informarea părinților și asigurarea condițiilor pentru igienă. Totodată, DSP încurajează continuarea vaccinării antigripale, în special în cazul persoanelor vulnerabile, și anunță că monitorizează permanent evoluția îmbolnăvirilor din județ.