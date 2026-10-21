Asociația Roeducație e.V. din Krefeld anunță lansarea proiectului „Centrul Comunitar Digital Românesc – NRW 2026”, un centru comunitar multifuncțional, fizic și online, destinat românilor din Krefeld și regiunea Rhein-Ruhr. Proiectul se desfășoară în perioada iunie–decembrie 2026 și este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Finanțarea nerambursabilă aprobată este de 250.000 lei, în cadrul Programului „Societate civilă”. Activitățile sunt organizate la sediul din Lewerentzstraße 29, 47798 Krefeld, Germania, și online, prin platforma EduRO Digital.

Evenimentul de lansare are loc marți, 2 iunie 2026, între orele 12:00 și 13:00 (Europe/Berlin), la sediul Roeducație e.V., Lewerentzstraße 29, 47798 Krefeld. Participarea este fizică, cu posibilitatea conectării online prin Google Meet: https://meet.google.com/pqj-cxzi-jcy.

Proiectul urmărește operaționalizarea centrului, dezvoltarea competențelor digitale, furnizarea de activități educaționale și culturale în limba română, consolidarea parteneriatelor și sprijinirea persoanelor vulnerabile. Grupul țintă cuprinde 200 de beneficiari direcți – copii și tineri, adulți și familii vulnerabile – și minimum 400 de beneficiari indirecți.

„Ne dorim ca românii din Krefeld și din regiunea Rhein-Ruhr să aibă un loc în care copiii să învețe limba română, iar adulții să își dezvolte competențele digitale și să găsească sprijin pentru integrare”, a declarat Dorel Cristian Rădulescu, președintele Asociației Roeducație e.V.

Rezultatele așteptate includ minimum 150 de conturi pe platforma EduRO Digital, minimum 100 de utilizatori activi, minimum 60 de beneficiari cu prezență fizică documentată, 40 de certificate de digitalizare, 30 de certificate de limbă română și minimum 70 de ore de activitate cu cele două școli partenere din Krefeld.