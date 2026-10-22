Accident pe strada Păuleștiului din Satu Mare. Circulația autobuzului de pe linia 15, perturbată

Locale 22.10.2026 10:59
Accident pe strada Păuleștiului din Satu Mare. Circulația autobuzului de pe linia 15, perturbată


Un accident rutier produs pe strada Păuleștiului, din municipiul Satu Mare, afectează circulația transportului public. Transurban a anunțat că autobuzul de pe linia 15, aferent cursei cu plecare la ora 9:15 de la capătul de linie, nu poate prelua călători de pe strada Amațiului.

Călătorii care așteaptă pe tronsonul afectat sunt rugați să se deplaseze la stația de pe strada Ion Vidu, de unde pot fi preluați.

Informarea operatorului vizează cursa de la ora 9:15. Deocamdată, nu a fost comunicată o oră pentru reluarea circulației în condiții normale pe traseul afectat.

Transurban le mulțumește călătorilor pentru înțelegere și își cere scuze pentru inconvenientele create.

Nu au fost oferite, în informarea transmisă, detalii despre vehiculele implicate în accident sau despre eventuale victime.

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