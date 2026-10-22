



Accesul la terapie, colaborarea dintre specialiști și sprijinirea familiilor au fost principalele teme ale unui atelier transfrontalier organizat la Satu Mare prin proiectul DECRISIS. Inițiativa include investiții la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, dotarea unor cabinete medicale școlare și activități de formare.

Specialiști din România și Ungaria au participat la Satu Mare la un atelier dedicat îmbunătățirii serviciilor pentru copiii cu nevoi speciale. Evenimentul a fost organizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, în cadrul proiectului DECRISIS.

Discuțiile au urmărit identificarea unor soluții pentru facilitarea accesului la servicii și consolidarea colaborării dintre profesioniștii implicați în îngrijirea și educația copiilor. O atenție deosebită a fost acordată familiilor, care au nevoie de informații și îndrumare pentru a continua acasă activitățile de sprijin.

Prezent la întâlnire, Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare și al ADI Județul Satu Mare, a subliniat importanța adaptării serviciilor la nevoile copiilor și părinților.

„Tot mai mulți copii au nevoie de sprijin, iar responsabilitatea noastră este să găsim soluții pentru a le oferi servicii cât mai bune. Familiile au, la rândul lor, nevoie de informații și îndrumare pentru a continua acasă munca specialiștilor”, a afirmat Pataki Csaba.

Prin proiectul DECRISIS, la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare a fost amenajată o insulă modulară destinată terapiei. Totodată, au fost instalate panouri fotovoltaice, pompe de căldură și sisteme de climatizare.

Proiectul prevede și dotarea a 16 cabinete medicale școlare, precum și formarea specialiștilor și a părinților, pentru susținerea intervențiilor dedicate copiilor.

Finanțarea este asigurată prin Programul Interreg VI-A România–Ungaria. Proiectul este implementat de ADI Județul Satu Mare, în parteneriat cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare și Centrul Educațional al Districtului Nyíregyháza. Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare participă în calitate de partener asociat.