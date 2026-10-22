CONSTRUCȚII BOMEX SRL, cu sediul în Loc. Medieșu Aurit, Str. Horea, Nr. 4, Com. Medieșu Aurit, Jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare piscicolă cu valorificarea resursei de nisip și pietriș excavată din Perimetrul Băbășești”, propus a fi amplasat în Loc. Băbășești, extravilan, CF Nr. 102335 și 102337 Medieșu Aurit, Com. Medieșu Aurit, Jud. Satu Mare.

Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8B, în zilele de luni-joi între orele 10-13, precum şi la următoarea adresă de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului, din Mun. Satu Mare, Str. Mircea cel Bătrân, Nr. 8B (e-mail: office@djsm.anmap.gov.ro), în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.