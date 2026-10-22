Reprezentanții a nouă entități din domeniul cazării au participat la o sesiune de informare, iar materialele au fost trimise prin e-mail către aproximativ alte 100 de unități și persoane din județ.

Persoanele și operatorii economici care găzduiesc cetățeni străini în județul Satu Mare au fost în atenția unei acțiuni de informare și prevenire organizate de Biroul pentru Imigrări. Întâlnirea a urmărit clarificarea obligațiilor privind anunțarea prezenței străinilor și prezentarea procedurilor prin care acestea pot fi îndeplinite.

Activitatea s-a desfășurat în 20 octombrie, la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare, cu sprijinul instituției gazdă și al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare. La discuții au participat reprezentanți ai nouă entități care activează în domeniul serviciilor de cazare.

Polițiștii de la imigrări au prezentat principalele îndatoriri care revin persoanelor fizice și juridice potrivit ordonanței privind regimul străinilor în România. Explicațiile au vizat anunțarea prezenței cetățenilor străini, termenele prevăzute de lege și modalitățile concrete de îndeplinire a procedurilor.

Sesiunea a inclus și o componentă practică. Participanții au putut adresa întrebări despre situațiile întâlnite în activitatea lor, iar specialiștii au oferit răspunsuri și clarificări privind obligațiile aplicabile.

Pentru extinderea informării dincolo de participanții prezenți la întâlnire, materialele au fost transmise prin e-mail către aproximativ alte 100 de unități și persoane din județul Satu Mare care oferă servicii de cazare.

Demersul a avut un caracter preventiv, urmărind să sprijine furnizorii locali în respectarea procedurilor privind evidența cetățenilor străini cazați. Prin explicarea cerințelor și discutarea situațiilor practice, Biroul pentru Imigrări a urmărit reducerea riscului de încălcare a legislației și îmbunătățirea comunicării cu cei care au responsabilități în acest domeniu.