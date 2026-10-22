Florin Gardoș, înainte de Chindia – CSM Olimpia:





L Managerul general al Chindiei Târgoviște vorbește despre duelul de duminică împotriva echipei din orașul în care s-a lansat în fotbalul mare, lupta pentru promovare, problemele din Liga a II-a și posibilitatea unei reveniri la Satu Mare. Fostul fundaș sătmărean consideră că CSM Olimpia poate încheia sezonul peste Dinamo, după ce formația din Târgoviște a suferit o înfrângere usturătoare în fața „câinilor”.

Florin Gardoș a rămas legat de fotbalul sătmărean, chiar dacă în prezent ocupă funcția de manager general al Chindiei Târgoviște. Înaintea confruntării directe de duminică, oficialul dâmbovițenilor a vorbit despre duelul cu CSM Olimpia, despre atuurile echipei sale, dar și despre provocările pe care le întâmpină un conducător de club la nivelul Ligii a II-a.

„CSM rămâne echipa reprezentativă pentru Satu Mare”

GNV – Cum privești duelul de duminică, din postura de sătmărean implicat la Chindia Târgoviște?

Florin Gardoș – E un meci special, chiar dacă e CSM și nu mai e acea Olimpia la care mergeam la meciuri în 1998. Rămâne echipa reprezentativă pentru Satu Mare.

GNV – Chindia pornește cu prima șansă. Care sunt atuurile voastre și unde crezi că vă poate pune probleme Olimpia?

Florin Gardoș – Suntem o echipă cu mulți jucători de calitate. Cred că acesta este un atu important și, bineînțeles, faptul că jucăm acasă. Am încasat destul de multe goluri până în acest moment și aici e clar că avem de muncă. Sper, totuși, să nu mai repetăm greșelile din meciurile trecute și să nu luăm gol în meciul cu Olimpia.

Lupta pentru promovare și nivelul echipelor din Liga a II-a

GNV – Poli Timișoara și Chindia par printre principalele favorite la promovare. Cum vezi lupta pentru play-off și ce șanse crezi că ar avea echipele din top 6 să facă față în prima ligă?

Florin Gardoș – Lupta e foarte strânsă. Chiar dacă sunt echipe fără drept de promovare, asta nu le împiedică să joace și să câștige puncte. Nu vreau să vorbesc despre celelalte echipe, dar cred că, în cazul nostru, sunt cel puțin cinci jucători în primul 11 care pot fi titulari fără probleme în Liga 1.

GNV – Te-ar tenta o revenire acasă, în fotbalul sătmărean?

Florin Gardoș – În momentul ăsta nu mă tentează o revenire. Ar trebui să fie un proiect cu ambiții mari și, probabil, un stadion nou ca să revin.

„E foarte greu să implementezi idei din lipsa fondurilor”

GNV – Cum este să fii conducător de club în Liga a II-a?

Florin Gardoș – Postura de conducător în Liga a II-a e foarte dificilă. Din păcate, e foarte greu să implementezi idei, în general din lipsa de fonduri. Sunt întârzieri salariale uneori, angajați nemulțumiți, furnizori neplătiți la timp, iar asta complică mult lucrurile. Partea care ține de fotbal îmi place foarte mult și asta m-a ținut motivat să continui.

GNV – Consideri că ar fi nevoie de o schimbare a sistemului competițional, eventual o revenire la formatul tur-retur?

Florin Gardoș – Cred că ar trebui modificat sistemul. Cel puțin pe noi, anul acesta, nu ne-a avantajat deloc. Avem aproape toate meciurile tari în deplasare, pe lângă faptul că jucăm 11 afară și 10 acasă.

CSM Olimpia, peste Dinamo?

GNV – Chindia a trecut prin experiența neplăcută a înfrângerii cu Dinamo. Crezi că Olimpia poate produce o surpriză asemănătoare sau că echipa sătmăreană are alte atuuri?

Florin Gardoș – În primul rând, cred că Olimpia este peste Dinamo și va termina mai sus în clasament. Meciul cu Dinamo a fost genul de meci care se întâmplă o dată la mult timp. Pe lângă faptul că veneam după 120 de minute în meciul de Cupă, am și ratat foarte mult, iar adversarului i-a ieșit tot. Oricum, nu scuză rezultatul rușinos, dar nu cred că se va mai repeta în acest sezon.

Florin Gardoș rămâne astfel unul dintre oamenii din fotbalul românesc care păstrează o legătură specială cu Satu Mare. Iar duelul de duminică dintre Chindia și CSM Olimpia are, pentru el, o încărcătură aparte, dincolo de miza punctelor.