



Noul centru „Sfinții Ioachim și Ana” oferă servicii de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice, inclusiv îngrijire la domiciliu. Proiectul are o valoare de peste 7,5 milioane de lei și a fost realizat cu finanțare majoritară prin PNRR.

Negrești-Oaș a marcat luni, 26 octombrie, inaugurarea Centrului de Zi de Asistență și Recuperare pentru Persoane Vârstnice „Sfinții Ioachim și Ana”, o investiție destinată îmbunătățirii serviciilor sociale pentru seniorii din Țara Oașului.

Gazda evenimentului a fost Aurelia Fedorca, primarul orașului Negrești Oaș. Iar inaugurare au participat și au luat cuvântul , vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip și prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, precum și reprezentanți ai administrației publice, ai instituțiilor partenere și ai comunității locale.

Cătălin Filip: „Investițiile în servicii sociale sunt investiții în oameni”

Prezent la inaugurare, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, a evidențiat importanța dezvoltării serviciilor dedicate persoanelor vârstnice și rolul unor astfel de investiții în sprijinirea comunităților locale.

„Am avut bucuria de a participa la inaugurarea Centrului de Zi de Asistență și Recuperare pentru Persoane Vârstnice «Sfinții Ioachim și Ana», un proiect important pentru comunitatea din Negrești-Oaș, dedicat sprijinirii seniorilor și îmbunătățirii calității vieții acestora.

O felicit pe doamna primar Aurelia Fedorca pentru implicare, viziune și eforturile depuse pentru realizarea acestui proiect de suflet. Un astfel de centru înseamnă nu doar servicii de asistență și recuperare, ci și grijă, respect, demnitate și oportunitatea ca persoanele vârstnice să se simtă parte activă a comunității.

Investițiile în servicii sociale sunt investiții în oameni și în valorile care ne definesc ca societate. Felicitări tuturor celor care au contribuit la concretizarea acestui proiect și mult succes în activitatea centrului!

Respect și apreciere pentru inițiativele care pun oamenii pe primul loc!”, a transmis Cătălin Filip, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare.

Mesajul său pune în evidență dimensiunea socială a investiției: dincolo de infrastructura nouă și de dotările moderne, centrul își propune să le ofere persoanelor vârstnice acces la servicii specializate, sprijin și oportunități de socializare, în apropierea locului în care au trăit și și-au construit familiile.

Aurelia Fedorca: „Respectul față de seniori trebuie să se vadă în lucruri concrete”

Primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, a subliniat că noul centru reprezintă o formă concretă de recunoștință față de generațiile care au contribuit la dezvoltarea comunității.

„Dacă aici, cândva, învățau copiii să facă primii pași în viață, astăzi deschidem un loc în care să le fim alături celor care ne-au îndrumat primii noștri pași. Cred că este una dintre cele mai frumoase forme prin care un loc poate continua să slujească oamenii.

Dragi seniori, dumneavoastră sunteți cei care prin muncă, răbdare și dăruire ați construit orașul nostru și ați contribuit la dezvoltarea lui. Ați construit familii, ați crescut copii, ați păstrat tradiții, ați transmis mai departe valorile Țării Oașului. Dar știm că odată cu trecerea anilor, lucrurile simple pot deveni mai dificile. Și știm că singurătatea poate apăsa greu. De la aceste nevoi am pornit atunci când am gândit acest centru, pentru că respectul și recunoștința față de seniorii noștri trebuie să se vadă nu doar prin cuvinte frumoase, ci și în lucruri concrete”, a declarat primarul Aurelia Fedorca.

Centrul a fost construit pe amplasamentul fostei Școli Generale nr. 6 din cartierul Tur. Vechea clădire, ridicată în 1966 și ajunsă într-o stare avansată de degradare, a fost demolată, locul său fiind luat de o construcție nouă, adaptată nevoilor persoanelor vârstnice.

Prefectul Altfatter Tamás: „Banii europeni se transformă în lucruri concrete”

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a apreciat realizarea investiției și eforturile administrației locale de a finaliza proiectul în termenul stabilit.

„Faptul că Negrești-Oaș a livrat la timp un asemenea obiectiv nu este întâmplător. Este rezultatul viziunii, al perseverenței și al unei echipe care știe să scrie proiecte, să le implementeze și să le ducă până la capăt”, a transmis prefectul.

Acesta a felicitat administrația locală și echipa implicată în realizarea centrului, subliniind că proiectele finanțate din fonduri europene pot contribui direct la îmbunătățirea vieții oamenilor atunci când sunt duse la bun sfârșit.

Servicii de recuperare, consiliere și îngrijire la domiciliu

Noul centru dispune de cabinete și spații dedicate kinetoterapiei, fizioterapiei, gimnasticii medicale, masajului și tratamentelor, precum și de cabinete pentru consultații medicale și consiliere psihologică și juridică. Beneficiarii vor avea acces și la servicii de îngrijire personală, spații pentru socializare și activități de grup, precum și la o curte amenajată pentru plimbări și activități în aer liber.

Capacitatea serviciilor este organizată pentru 50 de persoane vârstnice care pot participa la activitățile centrului de zi și alte 25 de persoane care nu se pot deplasa și vor beneficia de îngrijire la domiciliu prin intermediul unei echipe mobile. Aceasta dispune de un autoturism propriu pentru deplasări.

Clădirea este dotată cu aparatură medicală și echipamente de recuperare, mobilier adaptat seniorilor, lift și semnalistică inclusiv în Braille, facilități menite să asigure accesibilitatea și desfășurarea activităților în condiții adecvate.

O investiție de peste 7,5 milioane de lei

Proiectul „Înființarea de servicii sociale de tip Centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, în orașul Negrești-Oaș, județul Satu Mare” a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul Componentei 13 – Reforme sociale, Investiția I4.

Valoarea totală a investiției este de 7.540.288,95 lei. Din această sumă, 7.119.362,25 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, iar contribuția din bugetul local se ridică la 420.926,70 lei.

La eveniment au mai participat vicepreședinta Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca, directorul executiv al AJPIS Satu Mare, Adriana Tivadar, viceprimarul municipiului Satu Mare, Raul Băbțan, primarul comunei Craidorolț, Daniel Balog, consilierul județean Gheorghe Marincaș, reprezentanți ai Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, ai echipei de proiect și ai antreprenorului general.

Prin deschiderea centrului „Sfinții Ioachim și Ana”, Negrești-Oaș își extinde serviciile destinate persoanelor vârstnice, oferindu-le acestora posibilitatea de a beneficia de sprijin specializat și de activități adaptate nevoilor lor, fără a fi nevoite să se îndepărteze de comunitatea în care au trăit.