



Luminațiile îi aduc din nou pe sătmăreni la mormintele celor dragi, pentru momente de rugăciune și reculegere. Potrivit programului Protopopiatului Greco-Catolic Satu Mare, slujbele de pomenire din acest an sunt programate în perioada 31 octombrie – 8 noiembrie, la date și ore diferite, în funcție de cimitir.

În municipiul Satu Mare, cele mai multe slujbe vor avea loc duminică, 1 noiembrie. La Cimitirul Greco-Catolic de la Gară, pomenirea este programată luni, 2 noiembrie, de la ora 14:00.

Programul în municipiul Satu Mare

Pentru duminică, 1 noiembrie 2026, programul este următorul:

Ora 13:00 – Cimitirul Gati, cimitirul nou, strada Amațului;

Ora 14:00 – Cimitirul Romano-Catolic (Burdea), strada Uzinei, în zona capului Podului Decebal;

Ora 14:00 – Cimitirul Greco-Catolic, strada Rodnei;

Ora 14:00 – Cimitirul Municipal, strada Amațului;

Ora 15:00 – Cimitirul Greco-Catolic maghiar, strada L. Rebreanu (Pietroasa);

Ora 15:00 – Cimitirul Ecumenic Înălțarea, strada Careiului;

Ora 15:00 – Cimitirul Curtuiuș, strada Lucian Blaga.

Luni, 2 noiembrie 2026, de la ora 14:00, slujba va avea loc la Cimitirul Greco-Catolic de la Gară, situat pe strada Cimitirului.

Programul în celelalte localități

Sâmbătă, 31 octombrie 2026:

Cionchești – ora 13:00 ;

Viile Satu Mare, Cimitirul vechi, strada Iepurilor – ora 15:00.

Duminică, 1 noiembrie 2026:

Drăgușeni – ora 09:30 ;

Ciuperceni – ora 12:30 ;

Hrip – ora 13:00 ;

Vânătorești – ora 13:30 ;

Vetiș – ora 13:30 ;

Noroieni – ora 14:00 ;

Viile Satu Mare , Dealul Mare, strada Voinicilor – ora 14:00 ;

Petea – ora 15:30 ;

Berindan – ora 16:00.

Luni, 2 noiembrie 2026:

Dumbrava – ora 15:00 ;

Odoreu – ora 15:00 ;

Botiz – ora 16:00.

Duminică, 8 noiembrie 2026:

Culciu Mare – ora 14:00 ;

Hodișa – ora 14:00.

Pentru Rușeni, programul indică ora 14:30, însă data necesită confirmare: în document apare „1 noiembrie 2026”, alături de mențiunea „luni”, deși 1 noiembrie cade duminică.

Prin rugăciuni, flori și lumânări aprinse la morminte, Luminațiile păstrează vie amintirea celor plecați și legătura dintre generații.



