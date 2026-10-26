Programul slujbelor de Luminații din Satu Mare și din localitățile învecinate

Locale 26.10.2026 11:24
Programul slujbelor de Luminații din Satu Mare și din localitățile învecinate


Luminațiile îi aduc din nou pe sătmăreni la mormintele celor dragi, pentru momente de rugăciune și reculegere. Potrivit programului Protopopiatului Greco-Catolic Satu Mare, slujbele de pomenire din acest an sunt programate în perioada 31 octombrie – 8 noiembrie, la date și ore diferite, în funcție de cimitir.

În municipiul Satu Mare, cele mai multe slujbe vor avea loc duminică, 1 noiembrie. La Cimitirul Greco-Catolic de la Gară, pomenirea este programată luni, 2 noiembrie, de la ora 14:00.

Programul în municipiul Satu Mare

Pentru duminică, 1 noiembrie 2026, programul este următorul:

  • Ora 13:00 – Cimitirul Gati, cimitirul nou, strada Amațului;

  • Ora 14:00 – Cimitirul Romano-Catolic (Burdea), strada Uzinei, în zona capului Podului Decebal;

  • Ora 14:00 – Cimitirul Greco-Catolic, strada Rodnei;

  • Ora 14:00 – Cimitirul Municipal, strada Amațului;

  • Ora 15:00 – Cimitirul Greco-Catolic maghiar, strada L. Rebreanu (Pietroasa);

  • Ora 15:00 – Cimitirul Ecumenic Înălțarea, strada Careiului;

  • Ora 15:00 – Cimitirul Curtuiuș, strada Lucian Blaga.

Luni, 2 noiembrie 2026, de la ora 14:00, slujba va avea loc la Cimitirul Greco-Catolic de la Gară, situat pe strada Cimitirului.

Programul în celelalte localități

Sâmbătă, 31 octombrie 2026:

  • Cionchești – ora 13:00;

  • Viile Satu Mare, Cimitirul vechi, strada Iepurilor – ora 15:00.

Duminică, 1 noiembrie 2026:

  • Drăgușeni – ora 09:30;

  • Ciuperceni – ora 12:30;

  • Hrip – ora 13:00;

  • Vânătorești – ora 13:30;

  • Vetiș – ora 13:30;

  • Noroieni – ora 14:00;

  • Viile Satu Mare, Dealul Mare, strada Voinicilor – ora 14:00;

  • Petea – ora 15:30;

  • Berindan – ora 16:00.

Luni, 2 noiembrie 2026:

  • Dumbrava – ora 15:00;

  • Odoreu – ora 15:00;

  • Botiz – ora 16:00.

Duminică, 8 noiembrie 2026:

  • Culciu Mare – ora 14:00;

  • Hodișa – ora 14:00.

Pentru Rușeni, programul indică ora 14:30, însă data necesită confirmare: în document apare „1 noiembrie 2026”, alături de mențiunea „luni”, deși 1 noiembrie cade duminică.

Prin rugăciuni, flori și lumânări aprinse la morminte, Luminațiile păstrează vie amintirea celor plecați și legătura dintre generații.


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