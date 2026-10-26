Luminațiile îi aduc din nou pe sătmăreni la mormintele celor dragi, pentru momente de rugăciune și reculegere. Potrivit programului Protopopiatului Greco-Catolic Satu Mare, slujbele de pomenire din acest an sunt programate în perioada 31 octombrie – 8 noiembrie, la date și ore diferite, în funcție de cimitir.
În municipiul Satu Mare, cele mai multe slujbe vor avea loc duminică, 1 noiembrie. La Cimitirul Greco-Catolic de la Gară, pomenirea este programată luni, 2 noiembrie, de la ora 14:00.
Programul în municipiul Satu Mare
Pentru duminică, 1 noiembrie 2026, programul este următorul:
Ora 13:00 – Cimitirul Gati, cimitirul nou, strada Amațului;
Ora 14:00 – Cimitirul Romano-Catolic (Burdea), strada Uzinei, în zona capului Podului Decebal;
Ora 14:00 – Cimitirul Greco-Catolic, strada Rodnei;
Ora 14:00 – Cimitirul Municipal, strada Amațului;
Ora 15:00 – Cimitirul Greco-Catolic maghiar, strada L. Rebreanu (Pietroasa);
Ora 15:00 – Cimitirul Ecumenic Înălțarea, strada Careiului;
Ora 15:00 – Cimitirul Curtuiuș, strada Lucian Blaga.
Luni, 2 noiembrie 2026, de la ora 14:00, slujba va avea loc la Cimitirul Greco-Catolic de la Gară, situat pe strada Cimitirului.
Programul în celelalte localități
Sâmbătă, 31 octombrie 2026:
Cionchești – ora 13:00;
Viile Satu Mare, Cimitirul vechi, strada Iepurilor – ora 15:00.
Duminică, 1 noiembrie 2026:
Drăgușeni – ora 09:30;
Ciuperceni – ora 12:30;
Hrip – ora 13:00;
Vânătorești – ora 13:30;
Vetiș – ora 13:30;
Noroieni – ora 14:00;
Viile Satu Mare, Dealul Mare, strada Voinicilor – ora 14:00;
Petea – ora 15:30;
Berindan – ora 16:00.
Luni, 2 noiembrie 2026:
Dumbrava – ora 15:00;
Odoreu – ora 15:00;
Botiz – ora 16:00.
Duminică, 8 noiembrie 2026:
Culciu Mare – ora 14:00;
Hodișa – ora 14:00.
Pentru Rușeni, programul indică ora 14:30, însă data necesită confirmare: în document apare „1 noiembrie 2026”, alături de mențiunea „luni”, deși 1 noiembrie cade duminică.
Prin rugăciuni, flori și lumânări aprinse la morminte, Luminațiile păstrează vie amintirea celor plecați și legătura dintre generații.