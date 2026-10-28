Elevii Liceului de Arte „Aurel Popp” din Satu Mare au îmbinat pictura, arhitectura și muzica într-un eveniment aniversar organizat de arhitecți

Cetatea Ardud a fost recent gazda unei întâlniri deosebite între istorie și artă, în cadrul evenimentului aniversar OAR25, organizat de Ordinul Arhitecților din România – Filiala Teritorială Satu Mare. Elevii Liceului de Arte „Aurel Popp” din Satu Mare au adus culoare și emoție între zidurile monumentului istoric, transformând turnurile cetății în spații dedicate creativității. Lucrările de artă plastică și arhitectură, acordurile de pian, cântecul și muzica instrumentelor de suflat au oferit publicului o experiență culturală aparte.

Arta tinerilor a prins viață între zidurile cetății

Evenimentul aniversar OAR25 a oferit un cadru inedit pentru prezentarea talentului elevilor Liceului de Arte „Aurel Popp” din Satu Mare. Într-unul dintre turnurile Cetății Ardud, lucrările realizate de tinerii de la specializările Arte plastice și Arhitectură au alcătuit o expoziție plină de culoare, sensibilitate și imaginație.

Spațiul încărcat de istorie a pus în valoare creațiile elevilor, într-o întâlnire neobișnuită între patrimoniul arhitectural și expresia artistică a noii generații. Expoziția a demonstrat că monumentele istorice pot deveni nu doar martori ai trecutului, ci și locuri vii, în care creativitatea contemporană își găsește un cadru deosebit de exprimare.

Muzica a completat spectacolul cultural

Experiența artistică a fost întregită de momente muzicale care au animat cetatea. Într-un alt turn, acordurile de pian și cântecul au creat o atmosferă aparte, în timp ce grupul de suflători al liceului a adus energie și dinamism printre zidurile istorice.

Astfel, artele vizuale, arhitectura și muzica s-au întâlnit într-un eveniment care a evidențiat talentul elevilor și implicarea profesorilor coordonatori. Participarea la aniversarea OAR25 a reprezentat și o oportunitate pentru tinerii artiști de a-și prezenta creațiile într-un cadru cultural special.

Reprezentanții liceului au transmis mulțumiri Ordinului Arhitecților din România – Filiala Teritorială Satu Mare pentru invitație și pentru oportunitatea oferită elevilor de a lua parte la acest moment aniversar, felicitându-i totodată pe tinerii participanți și pe profesorii coordonatori pentru profesionalismul, sensibilitatea și creativitatea demonstrate.