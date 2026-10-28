Primarul municipiului Satu Mare, Gábor Kereskényi, cere Guvernului să sprijine continuarea a două investiții importante pentru oraș și regiune: bazinul didactic de înot și drumul expres Satu Mare–Oar.

Potrivit edilului, ambele proiecte au ajuns într-un stadiu avansat, iar pentru trecerea la execuție sunt necesare decizii la nivel central.

În cazul bazinului didactic de înot, Kereskényi a declarat că procedura de achiziție publică s-a încheiat și există un executant desemnat. Urmează semnarea contractului de execuție și emiterea ordinului de începere, însă proiectul are nevoie și de adoptarea unui memorandum.

În ceea ce privește drumul expres Satu Mare–Oar, primarul a afirmat că procedura de atribuire a parcurs etapele importante, inclusiv soluționarea unei contestații.

„Nu sunt mii de proiecte la nivel național care sunt la maturitatea la care sunt, de exemplu, bazinul de înot sau șoseaua rapidă. Aici se poate da drumul, se poate apăsa butonul verde și poate începe execuția propriu-zisă”, a declarat primarul în emisiunea „Actualitatea sătmăreană”.

Kereskényi consideră că drumul expres este esențial pentru conectarea județului Satu Mare la rețeaua rutieră europeană și a comparat ritmul proiectului românesc cu dezvoltarea infrastructurii de pe partea ungară.

Edilul spune că așteaptă de la noul Guvern sprijin pentru proiectele deja începute, care, în opinia sa, trebuie să treacă de la proceduri la lucrări efective.