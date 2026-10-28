Hotelul Dacia din Satu Mare și-a recăpătat frumusețea exterioară. Primarul cere finalizarea investiției

Locale 28.10.2026 08:59
Hotelul Dacia din Satu Mare și-a recăpătat frumusețea exterioară. Primarul cere finalizarea investiției

Hotelul Dacia, una dintre clădirile emblematice ale municipiului Satu Mare, și-a recăpătat aspectul exterior, însă lucrările din interior continuă. Primarul Gábor Kereskényi spune că este important ca investiția să fie finalizată, astfel încât clădirea să poată fi redeschisă și introdusă în circuitul turistic.

În interviul acordat emisiunii „Actualitatea sătmăreană”, edilul a descris Hotelul Dacia drept o bijuterie arhitecturală a orașului și a afirmat că a discutat cu reprezentanți ai autorităților din Ungaria despre necesitatea continuării lucrărilor.

„Trebuie pus în circuitul turistic, în circuitul HoReCa, ca să funcționeze așa cum ne dorim cu toții, ca hotel și restaurant”, a declarat Kereskényi.

Primarul a făcut referire și la reabilitarea fațadei Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti”, realizată printr-un proiect de cooperare transfrontalieră România–Ungaria.

Proiectul mai amplu include amenajarea unui centru multicultural pe strada Porumbeilor nr. 1 și achiziționarea unui sistem modern de climatizare pentru Teatrul de Nord. Valoarea totală a proiectului a fost prezentată în interviu ca fiind de aproximativ 8,5 milioane de euro.

Pentru Satu Mare, reabilitarea clădirilor de patrimoniu reprezintă atât o investiție în aspectul orașului, cât și o oportunitate de valorificare culturală și turistică.

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