SPRIJIN. Ardud caută seniorii care au nevoie de îngrijire la domiciliu

Locale 28.10.2026 09:49
SPRIJIN. Ardud caută seniorii care au nevoie de îngrijire la domiciliu

Persoanele vârstnice vulnerabile din Ardud se pot înscrie într-un proiect european care le oferă sprijin pentru activitățile zilnice și participarea socială

Orașul Ardud a lansat apelul public pentru recrutarea și selecția beneficiarilor unui proiect destinat persoanelor vârstnice care au nevoie de ajutor și îngrijire la domiciliu. Inițiativa, cofinanțată de Uniunea Europeană, urmărește să le ofere seniorilor vulnerabili condiții de viață mai bune și sprijin adaptat nevoilor individuale. Programul vizează atât persoanele aflate în situații de dependență, cât și pe cele care întâmpină dificultăți în desfășurarea activităților cotidiene.

Cine poate beneficia de sprijin

Proiectul „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice în Orașul Ardud”, cod SMIS 349052, este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027.

Programul se adresează persoanelor vârstnice din unitatea administrativ-teritorială Ardud care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin proiect. Sunt vizate inclusiv persoanele aflate în situații de dependență sau vulnerabilitate socială, precum și cele care au nevoie de sprijin pentru desfășurarea activităților de zi cu zi.

Pe lângă serviciile de îngrijire la domiciliu, proiectul include activități de participare socială, menite să contribuie la menținerea unei vieți active și la reducerea riscului de izolare a persoanelor vârstnice.

Unde se pot obține informații despre înscriere

Seniorii interesați și familiile acestora pot afla detalii despre condițiile de eligibilitate, documentele necesare și procedura de selecție de la Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Ardud.

Informațiile pot fi solicitate și prin următoarele canale:

Prin această inițiativă, administrația locală urmărește să faciliteze accesul persoanelor vârstnice vulnerabile la servicii de sprijin și îngrijire, contribuind la păstrarea demnității, siguranței și autonomiei acestora.

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