Elevii au participat, timp de cinci zile, la activități educative, sportive și recreative, de la prevenirea consumului de droguri și combaterea bullyingului până la ateliere de creație, concursuri și excursii

Școala Gimnazială Homorodul de Mijloc a desfășurat, în perioada 19-23 octombrie, o nouă ediție a programului „Școala Altfel”, în care lecțiile obișnuite au fost înlocuite cu experiențe practice, activități interactive și întâlniri cu invitați speciali.

Unul dintre momentele importante ale săptămânii a fost activitatea de prevenire a consumului și traficului de droguri, dedicată elevilor de gimnaziu. Comisarul Liviana Chiorean, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, Valentin Sachelaru, reprezentant al Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare, și Lucian Ibanescu, de la Teen Challenge Satu Mare, le-au vorbit copiilor despre riscurile dependenței. Mărturia personală a lui Lucian Ibanescu, care a povestit despre lupta sa cu dependența și cei zece ani de viață fără droguri, a oferit elevilor o lecție autentică despre curaj și responsabilitate.

Programul a continuat cu deschiderea „Târgului Toamnei”, ateliere de desen și creație, cursuri de prim ajutor, activități de educație financiară și campanii împotriva bullyingului. Elevii claselor primare au participat la concursuri sportive și activități de educație civică, în timp ce preșcolarii au descoperit frumusețea toamnei prin jocuri și proiecte tematice.

Printre momentele apreciate s-au numărat concursul culinar „Master Chef de gimnaziu”, „Carnavalul toamnei”, jocurile copilăriei și activitatea „Copacul Prieteniei”. Cei mici au vizitat și Muzeul din Chilia, iar la finalul săptămânii, elevii de gimnaziu au admirat expoziția dedicată fotbalistului Daniel Prodan, în timp ce școlarii din ciclul primar și preșcolarii au mers la cinema.

Prin diversitatea activităților, programul „Școala Altfel” le-a oferit copiilor ocazia să învețe prin experiențe directe, să socializeze și să descopere lucruri noi, încheind săptămâna cu amintiri frumoase înaintea vacanței.