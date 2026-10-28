Primarul Kereskényi recunoaște dificultățile financiare ale municipiului Satu Mare: „Nu stăm foarte bine cu lichiditățile”

Locale 28.10.2026 08:56
Primarul Kereskényi recunoaște dificultățile financiare ale municipiului Satu Mare: „Nu stăm foarte bine cu lichiditățile”

Municipiul Satu Mare se confruntă cu dificultăți de lichiditate, în condițiile în care trebuie să asigure cofinanțarea proiectelor europene și să susțină investițiile finanțate din bugetul local. Declarația a fost făcută de primarul Gábor Kereskényi în emisiunea „Actualitatea sătmăreană”.

„Avem foarte multe proiecte unde atât cofinanțarea proiectelor europene, cât și o serie de proiecte finanțate din bugetul local ne pun în fața unor dificultăți”, a afirmat edilul.

Primarul speră că situația financiară se va îmbunătăți până la sfârșitul anului sau, cel târziu, la începutul anului viitor. În acest context, el a subliniat că administrațiile locale au nevoie de sprijin din partea Guvernului pentru a putea continua investițiile și pentru a asigura serviciile publice.

Kereskényi a criticat și lipsa de predictibilitate a majorărilor de taxe și impozite, susținând că asemenea măsuri trebuie aplicate gradual și ținând cont de posibilitățile financiare ale cetățenilor.

„Trebuie să existe predictibilitate. Dacă vrei să faci o dublare sau o triplare, nu se poate face peste noapte. Trebuie aplicat gradual și ținând cont de suportabilitatea cetățenilor”, a declarat primarul.

Edilul a mai susținut că investițiile publice trebuie continuate chiar și în perioade economice dificile, deoarece contribuie la susținerea economiei.

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