Judo





Judoka de la CSM Olimpia Satu Mare au avut o evoluție excelentă la cea de-a 18-a ediție a Cupei „Mártonffi János”, desfășurată sâmbătă, la Vlăhița. Cele trei sportive pregătite de Terely Mihai au încheiat competiția pe primul loc în categoriile lor de vârstă și greutate.

Rezultate foarte bune pentru secția de judo a CSM Olimpia Satu Mare, ai cărei reprezentanți s-au întors cu trei medalii de aur de la competiția organizată la Vlăhița. Clubul sătmărean a fost reprezentat de Böőr Sofi, Oroszi Stefánia și Lázin Jasmin.

Ajunsă la cea de-a 18-a ediție, Cupa „Mártonffi János” este o competiție cu tradiție în calendarul întrecerilor de judo pentru copii și juniori. Ediția din acest an a reunit 256 de sportivi, oferind un bun prilej pentru verificarea nivelului de pregătire și acumularea experienței competiționale.

Cea mai tânără reprezentantă a clubului sătmărean, Böőr Sofi, s-a impus la categoria 36 kg, în întrecerea sportivelor din grupa de vârstă U10, urcând pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Celelalte două medalii de aur au fost obținute în competiția fetelor sub 15 ani. Oroszi Stefánia a câștigat categoria 57 kg, în timp ce Lázin Jasmin a încheiat pe primul loc întrecerea de la categoria 63 kg.