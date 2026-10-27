Emoție, zâmbete și noi cunoștințe la Biblioteca Județeană Satu Mare, unde seniorii au învățat să folosească tehnologia cu mai multă încredere

Un atelier dedicat educației digitale s-a încheiat cu emoție și bucurie la Biblioteca Județeană Satu Mare. Participanții au făcut pași importanți spre o mai bună înțelegere a tehnologiei moderne, au descoperit instrumente utile și au învățat cum să navigheze mai ușor în lumea digitală. Dincolo de cunoștințele dobândite, întâlnirile au însemnat socializare, experiențe împărtășite și amintiri frumoase, într-un demers care le-a oferit seniorilor mai multă autonomie.

HiDigital, mai mult decât lecții despre tehnologie

Atelierul HiDigital, implementat de Violeta Tarța și Róbert Jáger, a urmărit să-i ajute pe seniori să descopere și să utilizeze tehnologia modernă cu mai multă încredere și independență.

Pe parcursul activităților organizate în acest an, participanții au învățat să utilizeze dispozitive digitale și aplicații utile, dobândind competențe care le permit să comunice mai ușor cu cei dragi și să se descurce mai bine în mediul online.

Încheierea atelierului a fost un prilej de bilanț, dar și de recunoștință pentru experiența trăită împreună. Organizatorii le-au mulțumit seniorilor pentru implicare și pentru fiecare întâlnire care a transformat învățarea într-o experiență plăcută.

Siguranța online, o lecție esențială pentru seniori

Dincolo de utilizarea telefoanelor, a calculatoarelor și a aplicațiilor, proiectul a pus accent și pe importanța siguranței în mediul online. Participanții au fost încurajați să fie informați, atenți și capabili să recunoască potențialele pericole din spațiul digital.

Mesajul transmis la finalul atelierului a fost unul clar: tehnologia poate simplifica viața la orice vârstă, însă folosirea ei în siguranță presupune informare și responsabilitate.

Deși întâlnirile acestei grupe s-au încheiat, experiența acumulată le oferă seniorilor un punct de plecare pentru a continua să descopere lumea digitală cu mai mult curaj și autonomie.



