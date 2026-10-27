Teatrul de Nord a pregătit o lună cu producții diverse, invitați din țară, spectacole pentru copii și o premieră mult așteptată





Publicul sătmărean va avea parte, în noiembrie, de o ofertă teatrală bogată, cu spectacole de teatru contemporan, teatru-dans și producții pentru cei mici. Sala Studio va găzdui, în prima săptămână, evenimentul „Focus Teatru de Studio”, cu invitați din Cluj-Napoca, Timișoara, Arad și Baia Mare. Programul va continua cu reprezentații în Sala Mare și cu o premieră dedicată copiilor.

Invitați din țară și spectacole pentru toate vârstele

În perioada 1–7 noiembrie, spectatorii vor putea urmări „Nunta de argint”, „Untitled No. 7”, „Camera de vizionare”, „Clean Hands”, „Kill Your Darlings”, „Respirații” și „Tigru”. Biletele pentru spectacolele din cadrul programului Focus Teatru de Studio vor avea prețul unic de 20 de lei.

Programul va include și reprezentații ale spectacolului pentru copii „Cine e în joben”, susținute de Teatrul Magic Puppet din Cluj-Napoca, atât la Teatrul Municipal Carei, cât și la Teatrul de Nord din Satu Mare.

Premieră pentru cei mici, la final de lună

Unul dintre momentele importante ale lunii va fi premiera spectacolului „Tăurașul Ferdinand”, după Munro Leaf, în regia lui Tudor Dreve. Reprezentațiile vor avea loc pe 26 și 27 noiembrie, în Sala Mare, fiind adresate copiilor cu vârsta de peste 3 ani.

Tot în noiembrie, publicul va putea vedea „Omul cel bun din Sîciuan”, de Bertolt Brecht, în regia lui Bocsárdi László, programat duminică, 22 noiembrie, de la ora 19.00.

Informații și bilete sunt disponibile la Agenția teatrală de pe strada Horea nr. 6, la numerele de telefon 0261 712 106 și 0786 538 580, precum și online, pe www.entertix.ro.