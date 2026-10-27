Acțiunile desfășurate luni de polițiștii sătmăreni au vizat atât menținerea ordinii publice, cât și siguranța traficului rutier, sancțiunile depășind 30.000 de lei

Peste 150 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate într-o singură zi de polițiștii din județul Satu Mare, în cadrul acțiunilor desfășurate pentru menținerea ordinii și siguranței publice. Controalele au vizat și traficul rutier, unde polițiștii au urmărit supravegherea circulației și fluidizarea acesteia. Valoarea totală a amenzilor aplicate luni, 26 octombrie, a depășit 30.000 de lei.

Controale pe șosele și pentru menținerea ordinii publice

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, activitățile au avut ca obiectiv prevenirea faptelor care pot afecta siguranța cetățenilor și asigurarea unui climat de ordine publică la nivelul județului.

În paralel, polițiștii au desfășurat acțiuni de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier.

Bilanțul zilei s-a încheiat cu peste 150 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 30.000 de lei.

Reprezentanții IPJ Satu Mare nu au precizat, în informarea transmisă, câte dintre sancțiuni au vizat abateri rutiere și câte au fost aplicate pentru încălcarea normelor de ordine publică.