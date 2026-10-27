Primăria Satu Mare a pus în dezbatere publică proiectul privind taxele și impozitele locale pentru anul 2027, documentul prevăzând taxe speciale noi și modificări ale unor tarife existente

Sătmărenii sunt invitați să consulte proiectul care va stabili taxele și impozitele locale pentru anul 2027. Primăria municipiului Satu Mare a lansat în dezbatere publică documentul ce cuprinde propunerile privind obligațiile fiscale ale persoanelor fizice și juridice, precum și amenzile aplicabile. Printre noutăți se numără introducerea unei taxe speciale pentru promovarea turistică a municipiului și a unei taxe pentru emiterea avizului de amplasament, în timp ce anumite taxe existente ar urma să fie modificate.

Două taxe speciale noi, propuse pentru 2027

Potrivit documentației publicate de Primărie, una dintre noile taxe vizează promovarea turistică a municipiului Satu Mare, propunerea fiind formulată de Serviciul Informare și Relații Publice.

O a doua taxă specială ar urma să fie introdusă pentru emiterea avizului de amplasament, în baza prevederilor legislative invocate în proiect. Aceasta a fost propusă de Serviciul Dezvoltare Urbană.

Documentul prevede și modificarea nivelului unor taxe speciale utilizate de Serviciul Autorizări și Finalizări Construcții.

Deocamdată, materialul consultat nu permite stabilirea cuantumului exact al noilor taxe, astfel că impactul financiar asupra celor care vor fi obligați să le achite nu poate fi precizat.

Ce se schimbă la impozitele pentru 2027

Proiectul prevede actualizarea impozitului pentru mijloacele de transport de marfă cu masa maximă autorizată de peste 12 tone, în funcție de cursul euro, conform prevederilor legale invocate de municipalitate.

Potrivit simulărilor efectuate de Direcția Impozite și Taxe Locale, această actualizare ar urma să aducă venituri suplimentare de 39.715 lei la bugetul local, dintre care 1.866 de lei de la persoane fizice și 37.849 de lei de la persoane juridice.

Pentru plata integrală, în avans, până la 31 martie 2027, proiectul menține o bonificație de 10% pentru impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport. În cazul persoanelor juridice, acordarea reducerii este condiționată de existența unui cont activ pe platforma electronică de comunicare cu contribuabilii a municipiului.

Impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport ar urma să fie achitate în două tranșe egale, până la 31 martie și 30 septembrie. Obligațiile fiscale de până la 50 de lei inclusiv, pentru fiecare categorie, se achită integral la primul termen.

Sătmărenii pot trimite propuneri până în 11 noiembrie

Proiectul se află în etapa de transparență decizională, iar cetățenii pot transmite sugestii, propuneri și opinii până la data de 11 noiembrie 2026, ora 10:00.

Observațiile pot fi trimise la adresa de e-mail ditl@primariasm.ro sau depuse în scris la camera 5 din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare.

Proiectul urmează să fie analizat în vederea adoptării de către Consiliul Local. Până la aprobarea sa, prevederile prezentate rămân propuneri, nu taxe definitiv stabilite pentru anul 2027.