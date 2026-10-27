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Alexandra Gândea a cucerit medalia de aur la categoria 40 kg, iar Ana Crăciun a urcat pe treapta a treia a podiumului la categoria 44 kg, în cadrul Cupei Europene de cadeți desfășurate la Maribor, în Slovenia.

Sportivele de la CSM Olimpia Satu Mare au avut un weekend de excepție la Maribor, unde au concurat alături de judoka din mai multe țări europene. Alexandra Gândea și Ana Crăciun au reușit să transforme participarea la această competiție într-un nou prilej de afirmare, revenind acasă cu două medalii importante.

Alexandra Gândea, din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului

La categoria 40 kg, Alexandra Gândea a avut o evoluție foarte bună, încununată cu victoria din finală. Sportiva sătmăreană a învins-o pe reprezentanta Poloniei prin două procedee punctate cu waza-ari, adjudecându-și astfel medalia de aur.

Succesul de la Maribor are o semnificație aparte: este al doilea titlu de câștigătoare a unei Cupe Europene de cadeți obținut de Alexandra în acest an. Rezultatele sale constante au propulsat-o pe locul 26 în clasamentul mondial al categoriei de vârstă, realizat de Federația Internațională de Judo (IJF) și Uniunea Europeană de Judo (EJU).

Următoarea provocare pentru tânăra judoka va fi competiția de la Győr, din Ungaria, unde va aborda întrecerea din postura de principală favorită în clasamentul capilor de serie.

Ana Crăciun, bronz după un parcurs solid

O evoluție apreciată a avut și Ana Crăciun, care a concurat la categoria 44 kg. Sătmăreanca a ajuns până în semifinale, unde a fost învinsă de o sportivă din Ungaria, care avea să câștige ulterior competiția.

Ana a reacționat însă foarte bine și a încheiat turneul pe podium. În meciul pentru medalia de bronz, aceasta a obținut o victorie categorică în fața unei reprezentante a Serbiei, impunându-se prin ippon.

Performanța este cu atât mai încurajatoare cu cât Ana se află în primul an la categoria cadeți și a avut de înfruntat adversare cu până la doi ani mai mari. Medalia obținută la Maribor reprezintă o confirmare a progresului său și oferă motive de optimism pentru competițiile următoare.

Pentru Erin Oros, a treia reprezentantă sătmăreană, concursul s-a încheiat după primul meci, pierdut în fața adversarei sale. Sportiva nu a mai avut posibilitatea de a continua în recalificări.

Calendar internațional solicitant

Antrenorul Pelcz Attila pregătește deja următoarele competiții internaționale. Peste două săptămâni, judoka sătmărene sunt așteptate la Cupele Europene de la Győr, în Ungaria, și Salonic, în Grecia.

Pe lista obiectivelor se află și Grand Prix-ul de la Tașkent, din Uzbekistan, o competiție de nivel ridicat, dar care presupune cheltuieli importante pentru deplasare și participare.

În acest context, sprijinul sponsorilor locali devine esențial pentru continuarea programului competițional. Participarea la turnee internaționale le oferă sportivelor oportunitatea de a acumula experiență, de a-și verifica nivelul în compania celor mai bune judoka din lume și de a reprezenta cu mândrie municipiul Satu Mare și România.