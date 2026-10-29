Polițiștii rutieri și inspectorii Registrului Auto Român au verificat zeci de șoferi și autoturisme, iar zece certificate de înmatriculare au fost reținute

Șoferii care au circulat pe strada Careiului și în Piața Romană din municipiul Satu Mare au fost vizați de o acțiune de control desfășurată miercuri, 28 octombrie. Polițiștii rutieri au urmărit respectarea legislației și prevenirea faptelor care pun în pericol siguranța traficului, beneficiind și de sprijinul reprezentanților Registrului Auto Român Satu Mare. Bilanțul verificărilor a inclus 25 de sancțiuni contravenționale, amenzi de peste 14.000 de lei și zece certificate de înmatriculare reținute.

Zeci de mașini verificate și amenzi de peste 14.000 de lei

Acțiunea a fost organizată de polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, pe strada Careiului și în Piața Romană, având ca obiectiv prevenirea și combaterea infracțiunilor și contravențiilor la regimul rutier, precum și menținerea unui climat corespunzător de siguranță publică.





În cadrul controalelor, oamenii legii au verificat 30 de autoturisme și 30 de persoane. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 25 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 14.000 de lei.

Zece certificate de înmatriculare, reținute

Verificările nu s-au limitat la documentele șoferilor și la respectarea regulilor de circulație. Reprezentanții Registrului Auto Român Satu Mare au inspectat, la rândul lor, autoturismele oprite în trafic, pentru a identifica eventualele deficiențe tehnice care le-ar putea face necorespunzătoare pentru circulația pe drumurile publice.

În urma acestor verificări, polițiștii au reținut zece certificate de înmatriculare, măsură care a vizat autovehiculele pentru care au fost constatate neregulile ce au impus această sancțiune.

Acțiunea s-a înscris în demersurile autorităților de creștere a siguranței rutiere și de responsabilizare a participanților la trafic, controalele vizând atât respectarea legislației, cât și starea tehnică a vehiculelor care circulă pe drumurile publice.



