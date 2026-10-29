Negrești-Oaș se pregătește pentru un weekend plin de adrenalină. În 31 octombrie și 1 noiembrie, Luna Șes găzduiește prima ediție H.E.T.O. – Hard Enduro Țara Oașului, o competiție care aduce în zonă rideri din România și din străinătate, trasee tehnice și premii consistente. Publicul este invitat să urmărească întrecerea din punctele special amenajate pentru spectatori.

Dealurile din zona Luna Șes vor deveni, la finalul acestei săptămâni, terenul de confruntare pentru pasionații de hard enduro. Prima ediție a competiției H.E.T.O. – Hard Enduro Țara Oașului își propune să promoveze potențialul zonei pentru organizarea evenimentelor sportive și să ofere publicului un spectacol pe două roți.

Evenimentul este programat în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie 2026, la Negrești-Oaș, cu baza organizatorică la complexul Luna Aventura. Competiția este organizată de Asociația Clubul Sportiv Master Bike Cluj, sub egida Federației Române de Motociclism, și reprezintă ultima etapă a sezonului 2026 din Campionatul Regional de Hard Enduro – Vest.

Rideri din România și din străinătate

Organizatorii anunță participarea unor rideri internaționali, inclusiv din Cehia, Polonia și Slovacia, alături de concurenți din România. Traseele de la Luna Șes le vor pune la încercare îndemânarea, rezistența fizică și capacitatea de a depăși obstacolele specifice acestei discipline.

Lista oficială a concurenților înscriși este publicată pe site-ul competiției și este actualizată automat. Organizatorii precizează că apariția unui nume confirmă primirea înscrierii, validarea finală revenind acestora.

Lista poate fi consultată aici: https://hard-enduro-tara-oasului.ro/inscrisi.html

La momentul documentării acestui articol, numărul total al riderilor înscriși nu a putut fi confirmat din datele afișate public. Prin urmare, cifra finală a participanților urmează să fie stabilită în funcție de înscrierile validate.

Șase categorii și premii de aproape 20.000 de lei

Competiția este structurată pe șase categorii: Profi, Expert, Hobby, Fete, Veterani 45+ și Golden Boys 50+. Împărțirea permite participarea atât a riderilor cu experiență competițională ridicată, cât și a celor care concurează în alte clase de dificultate sau de vârstă.

Miza sportivă este completată de un fond de premiere anunțat de organizatori la aproximativ 20.000 de lei. Potrivit sumelor detaliate în regulament, premiile financiare însumează 19.500 de lei, la care se adaugă recompensele-surpriză pentru două dintre categorii.

La clasa Profi, câștigătorul va primi 4.000 de lei, locul al doilea este recompensat cu 3.000 de lei, iar locul al treilea cu 2.000 de lei.

La Expert, premiile sunt de 2.000, 1.500 și 1.000 de lei, în timp ce la Hobby, primii trei clasați vor primi 1.500, 1.000 și, respectiv, 500 de lei.





Pentru categoria Veterani 45+ sunt prevăzute premii de 1.500 de lei pentru primul loc, 1.000 de lei pentru locul al doilea și 500 de lei pentru locul al treilea. Participanții de la Fete și Golden Boys 50+ vor beneficia de premii-surpriză.

Programul competiției

Prima zi este dedicată verificărilor tehnice și prologului, etapa care va stabili ordinea de plecare pentru cursa principală. Duminică, riderii vor intra pe traseul principal, urmând ca evenimentul să se încheie cu festivitatea de premiere.

Sâmbătă, 31 octombrie

Ora 10:30 – înscrieri și verificări tehnice;

Ora 11:30 – briefingul piloților, la Luna Aventura;

Ora 12:00 – prologul și etapa de calificare;

Ora 16:00 – seara în paddock.

Duminică, 1 noiembrie

Ora 10:00 – startul cursei principale;

Ora 15:00 – sosirea concurenților la Luna Aventura;

Ora 16:00 – podiumul și festivitatea de premiere.

Programul poate suferi modificări în funcție de condițiile meteorologice și de numărul participanților înscriși.

Unde pot urmări spectatorii cursa

Publicul este invitat să urmărească întrecerea din cele două puncte de observație pregătite de organizatori. Localizarea acestora poate fi accesată prin scanarea codului QR de pe afișul oficial al evenimentului, care deschide direct poziția în Google Maps.

Pentru fluidizarea traficului, spectatorii sunt îndrumați să parcheze în zona Schitului Luna Șes sau a pârtiei de schi. Locurile din apropierea startului sunt rezervate riderilor și logisticii competiției.





Organizatorii recomandă deplasarea în grup, cu cât mai puține autoturisme, sosirea din timp și respectarea indicațiilor personalului care va coordona parcarea.

O atenție deosebită trebuie acordată siguranței: spectatorii sunt rugați să rămână exclusiv în zonele special amenajate, în afara traseului de concurs, și să respecte indicațiile organizatorilor.

Un nou eveniment sportiv pentru Țara Oașului

Prima ediție H.E.T.O. reprezintă o oportunitate de promovare a zonei Luna Șes și a orașului Negrești-Oaș în rândul comunității sporturilor cu motor. Participarea riderilor din mai multe țări și organizarea unei competiții de hard enduro pot contribui la creșterea vizibilității destinației și la atragerea vizitatorilor.

Autoritățile locale participă în calitate de partener instituțional, în timp ce organizarea sportivă revine clubului organizator și echipei implicate în desfășurarea concursului.

Rămâne de văzut dacă prima ediție va deschide drumul unei noi tradiții sportive la Luna Șes. Cert este că, în acest weekend, pasionații de motociclism off-road au un motiv în plus să ajungă în Țara Oașului și să susțină concurenții.

Toate informațiile despre regulament, înscrieri și desfășurarea competiției sunt disponibile pe site-ul oficial: https://hard-enduro-tara-oasului.ro/