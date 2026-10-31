Un bărbat de 39 de ani a fost acroșat de un autoturism pe DJ 194B, în timp ce circula cu bicicleta pe carosabil, fără elemente reflectorizante

Un accident rutier s-a produs miercuri seara, 29 octombrie, în localitatea Micula, unde un biciclist a fost lovit de un autoturism. Evenimentul a fost semnalat printr-un apel la 112, în jurul orei 18:15, iar la fața locului au intervenit polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare. În urma impactului, biciclistul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Primele verificări au arătat că acesta circula pe partea carosabilă fără să poarte elemente reflectorizante.

Impact între un autoturism și o bicicletă pe DJ 194B

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, un bărbat de 48 de ani, din Micula, conducea un autoturism pe Drumul Județean 194B, când ar fi acroșat bicicleta condusă de un localnic în vârstă de 39 de ani.

În urma coliziunii, biciclistul a fost rănit și transportat la unitatea medicală pentru acordarea îngrijirilor necesare.

Șoferul nu consumase alcool

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au continuat cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul și pentru clarificarea tuturor circumstanțelor evenimentului rutier.