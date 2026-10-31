Polițiștii de frontieră sătmăreni, împreună cu mai multe instituții și omologii maghiari, au verificat aproximativ 600 de persoane și 270 de autovehicule în trei acțiuni de control

Controalele la frontiera cu Ungaria au continuat în județul Satu Mare, chiar dacă verificările sistematice la punctele de trecere a frontierei au fost eliminate. Polițiștii de frontieră au organizat, alături de mai multe structuri de ordine publică și de autoritățile maghiare, trei acțiuni de amploare pentru prevenirea migrației ilegale, combaterea contrabandei și identificarea altor activități infracționale transfrontaliere. Verificările au vizat atât persoanele, cât și autovehiculele care circulau în apropierea graniței, în special pe principalele căi de comunicație din zonele Petea, Carei, Dorolț, Peleș și Bercu. Bilanțul acțiunilor a inclus 16 sancțiuni contravenționale, dintre care șapte amenzi în valoare de aproximativ 4.000 de lei, nouă avertismente și reținerea a trei cărți de identitate anulate anterior.

600 de persoane și 270 de autovehicule, verificate în trafic

Cele trei acțiuni s-au desfășurat în această săptămână, sub coordonarea Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare. Două dintre acestea au fost organizate în cooperare cu omologii maghiari din cadrul Căpităniei Superioare de Poliție a Comitatului Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Echipele de control au acționat în apropierea fostelor puncte de trecere a frontierei, dar și pe drumurile care asigură legătura dintre granița cu Ungaria și interiorul țării.

La misiuni au participat polițiști de frontieră, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, jandarmi, reprezentanți ai Biroului pentru Imigrări, lucrători vamali din cadrul Serviciului Echipe Mobile Satu Mare, precum și reprezentanți ai structurilor Antifraudă și SCCO Satu Mare.

În total, aproximativ 600 de persoane și 270 de mijloace de transport au fost oprite pentru verificări, fiind utilizate terminalele eDAC pentru controlul documentelor și identificarea eventualelor nereguli.

Amenzi, avertismente și trei cărți de identitate reținute

În urma verificărilor, echipele au aplicat 16 sancțiuni contravenționale. Șapte dintre acestea au fost amenzi, valoarea totală fiind de aproximativ 4.000 de lei, iar alte nouă au constat în avertismente.

De asemenea, polițiștii de frontieră au reținut trei cărți de identitate care fuseseră anterior anulate.

Acțiunile au urmărit prevenirea și combaterea migrației ilegale, a contrabandei și traficului cu produse accizabile, a traficului de autovehicule furate, precum și a circulației ilegale a armelor și munițiilor. În atenția echipelor s-au aflat și transporturile ilegale de deșeuri, infracțiunile de mediu, încălcarea legislației din domeniul forestier și comercializarea mărfurilor contrafăcute.

Reprezentanții Poliției de Frontieră au transmis că astfel de controale integrate vor continua în apropierea graniței cu Ungaria, subliniind că respectarea legislației rămâne obligatorie chiar și în absența controalelor sistematice la frontieră.