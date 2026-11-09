ACCIDENT. Motociclist ajuns la spital după ce a lovit un câine! S-a răsturnat cu motocicleta într-un șanț

Locale 09.11.2026 13:56
ACCIDENT. Motociclist ajuns la spital după ce a lovit un câine! S-a răsturnat cu motocicleta într-un șanț

Accident rutier duminică seara, în localitatea Viile Satu Mare. Un motociclist de 36 de ani a pierdut controlul direcției după ce ar fi acroșat un câine

Un nou accident rutier în județul Satu Mare, de această dată pe Drumul Județean 193C, în localitatea Viile Satu Mare. Evenimentul s-a produs duminică, 8 noiembrie, în jurul orei 17:41, când un motociclist a ajuns cu vehiculul în șanțul de pe marginea drumului. Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, bărbatul ar fi acroșat un câine, iar în urma impactului cu animalul ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare.

Motociclistul, transportat la spital

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au fost sesizați cu privire la producerea accidentului și au intervenit pentru efectuarea cercetărilor.

Din primele informații, bărbatul, în vârstă de 36 de ani, din municipiul Satu Mare, se deplasa cu motocicleta pe DJ 193C în momentul în care ar fi acroșat câinele. Ulterior, acesta a pierdut controlul vehiculului, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în șanț.

În urma accidentului, motociclistul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Testat cu etilotestul

Conducătorul motocicletei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

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