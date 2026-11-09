Biblioteca Județeană Satu Mare în parteneriat cu EduSparkHub și Asociația Pro Cerc Turț organizează ediția de toamnă „Biblioteca Vie”, un eveniment dedicat dialogului autentic fără prejudecăți.

Biblioteca Județeană Satu Mare invită comunitatea locală la o experiență culturală și educațională inedită: „Biblioteca Vie”. Evenimentul va avea loc joi, 12 noiembrie 2026, între orele 16:00 și 18:00, în incinta Bibliotecii, str. Iuliu Maniu nr. 2.

Spre deosebire de o bibliotecă clasică, unde vizitatorii împrumută volume tipărite, în cadrul „Bibliotecii Vii” cărțile sunt oameni reali. Aceștia sunt membri ai comunității care se confruntă adesea cu stereotipuri sociale, specialiști cu profesii care ar putea să te inspire sau persoane cu povești remarcabile de reziliență. „Lectura” constă într-un dialog direct, deschis și confidențial, de 20-30 de minute, între un cititor și o „carte”.

Biblioteca publică nu mai este de mult doar un depozit de cărți, ci un spațiu viu de învățare și coeziune socială. Prin acest proiect, ne dorim să construim punți de empatie între oameni care, în viața de zi cu zi, poate nu ar avea ocazia să stea de vorbă. Este o oportunitate rară de a pune întrebări directe, într-un mediu sigur, bazat pe respect reciproc și compasiune.

La sosire, participanții vor consulta „Catalogul Cărților Vii” la panoul special amenajat, își vor alege „cartea” disponibilă pe care doresc să o descopere și o vor împrumuta pentru o sesiune de lectură (discuție față în față).

„Biblioteca Vie este mai mult decât un eveniment cultural. Este o invitație la conversații sincere și la întâlniri care pot schimba felul în care privim oamenii din jurul nostru”, transmit organizatorii.

Intrarea este liberă pentru publicul de toate vârstele. Vă așteptăm cu drag să participați la această experiență de neuitat și să descoperiți poveștile extraordinare ale „cărților vii”.



