Fotbalul sătmărean bifează o nouă performanță importantă! Darius Bota, tânărul fotbalist originar din Satu Mare, legitimat la AFK Csíkszereda, a fost convocat în lotul naționalei României U17 pentru Campionatul Mondial din Qatar. Este o veste excelentă pentru sportul sătmărean și o confirmare a talentului și progresului unui jucător care a făcut primii pași în fotbal chiar acasă.



Selecționerul Mircea Diaconescu a anunțat joi lotul de 21 de jucători care vor reprezenta România la turneul final, iar Darius Bota se regăsește printre cei trei atacanți convocați, alături de Eduardo Bodnar (Universitatea Cluj) și Rareș Silitră (Borussia Mönchengladbach).

De la Il Calcio și CSM Olimpia, la Mondial

Povestea fotbalistică a lui Darius Bota a început la Satu Mare, la Il Calcio, unde a făcut primii pași în acest sport. A continuat apoi la CSM Olimpia Satu Mare, iar următoarea etapă importantă a fost Academia Partium, unde a evoluat timp de doi ani.

Ulterior, a ajuns la AFK Csíkszereda, transferul fiind dorit de Robert Ilyeș, tehnicianul care conduce astăzi CSM Olimpia Satu Mare și care, în perioada petrecută la formația din Miercurea Ciuc, a avut încredere în tânărul sătmărean.

De altfel, Ilyeș i-a oferit și șansa debutului în SuperLigă. În ianuarie 2026, la numai 16 ani, Bota a fost introdus pe teren în minutul 76 al partidei câștigate de Csíkszereda, scor 1-0, cu FC Botoșani. Un moment important în cariera tânărului fotbalist, care a făcut astfel pasul spre fotbalul de seniori.

Convocarea pentru Mondial vine după mai multe acțiuni reușite la loturile naționale, Bota fiind unul dintre jucătorii constanți ai generației sale. În septembrie 2025, la turneul Syrenka Cup din Polonia, a fost titular în toate cele trei partide ale României și a reușit să marcheze și să ofere o pasă decisivă în victoria cu Albania, scor 3-0.

România, în grupă cu Mexic, Venezuela și Camerun

Campionatul Mondial U17 se va desfășura în Qatar, în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie, iar România va evolua în Grupa K, alături de Mexic, Venezuela și Camerun.

Programul tricolorilor este următorul:

21 noiembrie, ora 17:30: Mexic – România;

24 noiembrie, ora 14:30: Venezuela – România;

27 noiembrie, ora 18:00: România – Camerun.

Toate partidele se vor disputa în complexul sportiv Aspire Zone din Doha și vor fi transmise în direct pe AntenaPLAY.

Este o participare istorică pentru reprezentativa U17 a României, care s-a calificat pentru prima dată la un Campionat Mondial al acestei categorii de vârstă. La turneu participă 48 de reprezentative, împărțite în 12 grupe, primele două clasate și cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea urmând să continue în fazele eliminatorii.

Pentru Darius Bota, prezența la Mondial reprezintă o nouă bornă într-un parcurs început pe terenurile din Satu Mare. Iar pentru fotbalul sătmărean este încă un motiv de mândrie: un tânăr plecat din fotbalul local ajunge să reprezinte România pe cea mai importantă scenă mondială rezervată juniorilor.

Mult succes, Darius! Satu Mare va fi cu ochii pe tine!