



Lucrările de reabilitare a Parcului Vasile Lucaciu din municipiul Satu Mare avansează, iar schimbările devin tot mai vizibile. Investiția urmărește transformarea unuia dintre spațiile verzi îndrăgite ale orașului într-un loc mai primitor, cu alei modernizate, trasee pietonale noi și mobilier urban modern.

Potrivit informării administrației locale, intervențiile se desfășoară într-un ritm susținut. Proiectul include reabilitarea aleilor existente, amenajarea unor noi legături pietonale și extinderea zonelor verzi, pentru a oferi un cadru mai plăcut pentru plimbare și relaxare.

Modernizarea mobilierului urban completează lucrările de amenajare și contribuie la îmbunătățirea confortului celor care vor petrece timp în parc. Prin aceste intervenții, spațiul este pregătit să răspundă mai bine nevoilor comunității și să își consolideze rolul de loc de întâlnire și recreere.

Reabilitarea Parcului Vasile Lucaciu face parte din strategia de regenerare urbană a municipiului Satu Mare și este realizată cu finanțare europeană.

Proiectul este finanțat prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021–2027, din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.

Mai multe informații despre investiție sunt disponibile pe pagina dedicată proiectului.