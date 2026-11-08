



Un accident rutier s-a produs duminică după-amiază, 8 noiembrie, chiar în centrul comunei Odoreu, județul Satu Mare. Două autoturisme marca Volkswagen au intrat în coliziune, impactul provocând avarii importante ambelor mașini. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, inclusiv două ambulanțe și un echipaj SMURD.

Accidentul a avut loc în zona centrală a localității Odoreu, unde cele două autoturisme s-au ciocnit violent. Imaginile de la fața locului au evidențiat avariile serioase suferite de vehicule în urma impactului.

La locul evenimentului au intervenit două echipaje medicale, unul aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Satu Mare și un echipaj SMURD, precum și polițiști.

Oamenii legii au demarat verificările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul și cine se face responsabil de producerea acestuia.

Deocamdată, nu au fost comunicate informații oficiale privind eventuale victime sau starea persoanelor implicate în eveniment.