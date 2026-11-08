Galerie foto, Iluminaţii în satul CHEGEA! Locale • 08.11.2026 16:08 70 imagini in galerie Distribuie: Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te Acasa Locale Galerie foto, Iluminaţii în satul CHEGEA! Articole Similare Locale IN MEMORIAM. 6 ani fără profesorul, jurnalistul, colegul…Omul, Teodor Curpaș acum 2 ore Locale FRF. Sătmăreanul Darius Bota merge la Mondial! Atacantul de la Csíkszereda, convocat în lotul României U17 pentru turneul din Qatar acum 20 ore Locale Liga a 3-a. Unirea Tășnad scoate un punct cu Crișul Sântandrei acum 20 ore Locale Liga a 2-a. Înfrângere dureroasă la Slobozia. Olimpia a controlat jocul, dar a plătit scump două erori defensive acum 20 ore Locale De la anatomie la analiza medicamentelor: elevii de la „Doamna Stanca” au vizitat UMF Timișoara acum 1 zi Locale Elevii de clasa a XII-a de la „Mihai Eminescu” au aflat ce opțiuni de studiu au la Extensia Universitară Satu Mare acum 1 zi Ultimele Articole Locale VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: STRĂJERII MEMORIEI acum 1 zi Locale Profesoara Budean Mihály Judit, sărbătorită la 70 de ani. Viceprimarul Raul Băbțan: „Pentru toți acești ani, i-am mulțumit astăzi” acum 1 zi Locale Parcul Vasile Lucaciu din Satu Mare își schimbă înfățișarea. Lucrările de reabilitare avansează acum 1 zi Locale INVESTIGAȚIE. S-a reaprins flacăra conflictului funciar de la Păulești. Marius Demian îl acuză pe primarul Zenoviu Bontea că refuză dialogul și își face de cap acum 2 zile Locale Recidivist arestat preventiv, acuzat că a furat bijuterii și bani dintr-o locuință din Satu Mare acum 2 zile Locale Secretar general al orașului Ardud, trimis în judecată pentru fals în declarații și activități comerciale incompatibile cu funcția acum 2 zile Cele mai citite 1 Selecție pentru cinci generații de fotbaliști, în vacanța de toamnă 2 INVESTIGAȚIE. S-a reaprins flacăra conflictului funciar de la Păulești. Marius Demian îl acuză pe primarul Zenoviu Bontea că refuză dialogul și își face de cap 3 EDUCAȚIE. Schimbare la vârful învățământului sătmărean! Gabriela Maria Ardelean a preluat oficial conducerea Inspectoratului Școlar 4 Secretar general al orașului Ardud, trimis în judecată pentru fals în declarații și activități comerciale incompatibile cu funcția 5 CRIMINALITATE. Arme și muniție descoperite în locuința unui tânăr din Satu Mare! Polițiștii au descins în cadrul Operațiunii Jupiter Din aceeași categorie IN MEMORIAM. 6 ani fără profesorul, jurnalistul, colegul…Omul, Teodor Curpaș acum 2 ore FRF. Sătmăreanul Darius Bota merge la Mondial! Atacantul de la Csíkszereda, convocat în lotul României U17 pentru turneul din Qatar acum 20 ore Liga a 3-a. Unirea Tășnad scoate un punct cu Crișul Sântandrei acum 20 ore Liga a 2-a. Înfrângere dureroasă la Slobozia. Olimpia a controlat jocul, dar a plătit scump două erori defensive acum 20 ore De la anatomie la analiza medicamentelor: elevii de la „Doamna Stanca” au vizitat UMF Timișoara acum 1 zi Ultimele știri IN MEMORIAM. 6 ani fără profesorul, jurnalistul, colegul…Omul, Teodor Curpaș acum 2 ore FRF. Sătmăreanul Darius Bota merge la Mondial! Atacantul de la Csíkszereda, convocat în lotul României U17 pentru turneul din Qatar acum 20 ore Liga a 3-a. Unirea Tășnad scoate un punct cu Crișul Sântandrei acum 20 ore Liga a 2-a. Înfrângere dureroasă la Slobozia. Olimpia a controlat jocul, dar a plătit scump două erori defensive acum 20 ore De la anatomie la analiza medicamentelor: elevii de la „Doamna Stanca” au vizitat UMF Timișoara acum 1 zi