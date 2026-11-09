Peste 700 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate de polițiștii sătmăreni în doar trei zile. Viteza, indisciplina în trafic și abaterile de la normele de ordine publică au intrat în vizorul oamenilor legii

Weekendul trecut nu a fost deloc unul liniștit pentru șoferii și cetățenii care au încălcat legea în județul Satu Mare. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în perioada 6-8 noiembrie, acțiuni ample pentru menținerea ordinii și siguranței publice, dar și pentru creșterea disciplinei în trafic. Bilanțul intervențiilor a fost unul consistent: peste 700 de sancțiuni contravenționale și amenzi care au depășit 240.000 de lei. Mai mult, 15 conducători auto au rămas fără dreptul de a conduce, iar alte 16 certificate de înmatriculare au fost reținute.

Peste 700 de sancțiuni și amenzi consistente

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, în cadrul activităților desfășurate pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, polițiștii au aplicat peste 100 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 50.000 de lei.

Cea mai mare parte a sancțiunilor a vizat însă circulația rutieră. Astfel, polițiștii care au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru supravegherea, fluidizarea și controlul traficului au aplicat peste 600 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 190.000 de lei.

Măsurile nu s-au oprit la amenzi. În urma abaterilor constatate, oamenii legii au dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 15 șoferi, iar 16 certificate de înmatriculare au fost reținute.

Cifrele arată amploarea controalelor desfășurate într-un interval de numai trei zile, dar ridică și o întrebare firească: cât de mult mai este nevoie să se insiste asupra respectării regulilor elementare de circulație pentru ca unii participanți la trafic să înțeleagă că drumurile publice nu sunt spații în care fiecare își stabilește propriile reguli?

Poliția le reamintește șoferilor regulile de bază

În paralel cu acțiunile de control, polițiștii sătmăreni au transmis o serie de recomandări preventive tuturor participanților la trafic, insistând asupra responsabilității individuale și a respectării legislației rutiere.

Șoferii sunt sfătuiți să respecte limitele legale de viteză și să adapteze permanent viteza la condițiile de drum, trafic și vizibilitate. De asemenea, conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, utilizarea telefonului mobil la volan și orice altă activitate care poate distrage atenția trebuie evitate.

Polițiștii atrag atenția și asupra păstrării distanței de siguranță față de vehiculul din față, efectuării manevrelor numai după o asigurare temeinică și acordării priorității pietonilor, în special în apropierea trecerilor special amenajate.

Nici pietonii, bicicliștii sau utilizatorii de trotinete electrice nu sunt scutiți de responsabilități. Traversarea trebuie făcută prin locurile permise, după o asigurare corespunzătoare, iar bicicliștii și utilizatorii de trotinete trebuie să respecte regulile de circulație și să folosească echipamentele de protecție și elementele reflectorizante, după caz.

În condiții meteorologice nefavorabile, reducerea vitezei și adaptarea conduitei la starea carosabilului și la vizibilitate devin cu atât mai importante.

Mesajul polițiștilor este unul simplu: prevenția și respectarea regulilor de circulație pot face diferența dintre o călătorie în siguranță și un accident cu urmări grave. Până atunci, controalele continuă, iar cei care confundă șoseaua cu propriul teren de joacă riscă să plătească scump această inconștiență.