VIDEO. SĂRBĂTORI. Bradul de Crăciun a fost amplasat în centrul municipiului Satu Mare. Orașul se pregătește de sărbătoare!

Locale 16.11.2026 12:30
VIDEO. SĂRBĂTORI. Bradul de Crăciun a fost amplasat în centrul municipiului Satu Mare. Orașul se pregătește de sărbătoare!

Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă au intrat într-o nouă etapă la Satu Mare. Bradul de Crăciun a ajuns deja la locul său, iar în perioada următoare municipiul va îmbrăca haine de sărbătoare, odată cu aprinderea luminilor festive.

Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu” și Primăria Municipiului Satu Mare au anunțat că bradul de Crăciun a fost deja amplasat, marcând unul dintre momentele care vestesc apropierea sărbătorilor de iarnă.

În curând, străzile și spațiile publice ale orașului vor fi împodobite de luminile de sărbătoare, iar atmosfera specifică Crăciunului va cuprinde municipiul. Pregătirile continuă, iar sătmărenii așteaptă momentul în care orașul va străluci în haine festive.


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