Un moment deosebit pentru comunitatea ortodoxă din Mărtinești a avut loc duminică, 15 noiembrie, când cele trei clopote noi ale bisericii au fost sfințite. După Sfânta Liturghie, credincioșii au ascultat pentru prima dată împreună glasul acestora. Evenimentul a marcat finalizarea unui proiect dedicat păstrării tradiției și patrimoniului local.

La biserica Parohiei Ortodoxe „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Mărtinești, comuna Odoreu, județul Satu Mare, a avut loc sfințirea celor trei clopote noi, achiziționate printr-un proiect cu finanțare destinată susținerii patrimoniului local.

Clopotele au fost cumpărate în cadrul proiectului „Dotarea cu clopote a Parohiei Ortodoxe Mărtinești, județul Satu-Mare”, derulat prin Intervenția 4 – Sprijin pentru susținerea patrimoniului local – Păstrarea și promovarea moștenirii culturale, cu sprijinul GAL Zona Sătmarului. Finanțarea a fost asigurată prin Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) Satu Mare.

Prin această investiție, parohia a urmărit păstrarea unei tradiții cu o semnificație profundă pentru viața comunității. Glasul clopotelor cheamă credincioșii la rugăciune, însoțește sărbătorile și marchează momentele importante, dar și pe cele de cumpănă din viața satului.

„Sunetul tradiției”, o lecție pentru cei mici

Proiectul a inclus și o activitate educativă dedicată copiilor. Sâmbătă, 14 noiembrie, în cadrul întâlnirii intitulate „Sunetul tradiției”, cei mici au descoperit povestea clopotelor și au aflat care este rostul glasului lor în viața bisericii și a comunității. La finalul activității, copiii au primit diplome de apreciere pentru implicare.

Parohia Ortodoxă Mărtinești, prin preotul paroh Ionuț Mihai Alin Vraja, a transmis mulțumiri OJFIR Satu Mare și echipei GAL Zona Sătmarului pentru contribuția la realizarea proiectului, precum și credincioșilor și tuturor celor care au sprijinit achiziția noilor clopote.

De acum înainte, glasul celor trei clopote va răsuna peste comunitatea din Mărtinești, chemând credincioșii la rugăciune și ducând mai departe o tradiție pe care și copiii parohiei au avut ocazia să o descopere.



