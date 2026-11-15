



Medici stomatologi și asistenți de stomatologie s-au reunit la Casa Meșteșugarilor pentru un eveniment de educație medicală continuă dedicat pregătirii pentru situațiile de urgență și siguranței pacienților.

Un număr de 220 de persoane au participat sâmbătă, 14 noiembrie, la Satu Mare, la cursul „Urgențe medicale în cabinetul stomatologic”. Evenimentul, organizat de Colegiul Medicilor Stomatologi Satu Mare, a adus în atenție importanța pregătirii echipelor medicale pentru situațiile care necesită o intervenție promptă în timpul activității din cabinet.

Întâlnirea a avut loc de la ora 10:00, la Casa Meșteșugarilor, pe strada Ștefan cel Mare nr. 18. Partener al manifestării a fost Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Satu Mare.

Desfășurat sub genericul „De la protocol la practică”, cursul s-a adresat atât medicilor stomatologi, cât și asistenților de stomatologie. Participarea celor 220 de persoane a evidențiat interesul pentru formarea profesională continuă și pentru o temă care privește întreaga echipă din cabinet: gestionarea urgențelor medicale.

Pregătirea pentru asemenea situații presupune cunoașterea responsabilităților fiecărui membru al echipei și o bună coordonare. În acest context, tema aleasă de organizatori a pus accentul pe legătura dintre cunoștințele profesionale și aplicarea lor în activitatea curentă.

Programul i-a avut ca lectori pe dr. Cosmin Filip, medic specialist în Anestezie și Terapie Intensivă și instructor de resuscitare avansată ALS–ERC, și pe dr. Ionuț Butean, medic primar în Anestezie și Terapie Intensivă la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare și președinte al Asociației „ATI DA Pentru Viață”.

Prezența celor doi specialiști a adus în cadrul evenimentului perspectiva unui domeniu în care evaluarea rapidă, organizarea intervenției și colaborarea echipei au un rol esențial. Prin tema propusă, cursul a urmărit apropierea protocoalelor de situațiile întâlnite în practica stomatologică.

Programul a inclus și o componentă dedicată sterilizării în stomatologie, printr-un curs conceput și elaborat de dr. Simona Petruț, medic stomatolog și formator. În prezentarea evenimentului a figurat și asistenta Bianca Toma, coordonator asistenți.

Această componentă a completat tema urgențelor medicale cu un alt aspect important al activității din cabinet: atenția acordată procedurilor de sterilizare și organizării muncii în condiții de siguranță. Cele două direcții au oferit întâlnirii un cadru comun, centrat pe responsabilitatea profesională și pe protejarea pacientului.

Potrivit informațiilor din programul anunțat, cursul a fost creditat cu 8 credite EMC pentru medici, conform prevederilor Colegiului Medicilor Stomatologi din România, și cu 6 credite pentru asistenții medicali.

Evenimentul de la Satu Mare a constituit astfel o ocazie de actualizare a cunoștințelor și de întâlnire între profesioniști care lucrează împreună în cabinetele stomatologice. Numărul participanților arată interesul pentru pregătirea continuă, dincolo de activitatea de zi cu zi, în domenii care contribuie la calitatea și siguranța serviciilor oferite pacienților.