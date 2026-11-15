Haller Márk, medalie de bronz la Cupa României!

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L Spadasinul sătmărean a urcat pe podiumul concursului de cadeți de la București, după un parcurs cu opt victorii. Molnár Dávid a fost aproape de medalie, încheind competiția pe locul 6.

Tinerii spadasini de la CS Satu Mare continuă să confirme valoarea școlii locale de scrimă. La Cupa României, în concursul individual al cadeților desfășurat la București, Haller Márk a obținut medalia de bronz, după o evoluție foarte bună într-o competiție cu 65 de participanți.

Sătmăreanul a început în forță, cu cinci victorii din tot atâtea asalturi în faza grupelor, rezultat care i-a asigurat calificarea pe tabloul principal din postura celui de-al șaptelea favorit. A urmat un parcurs excelent în fazele eliminatorii, cu alte trei victorii, care l-au dus până în semifinale. Aici, Haller a cedat cu 10–15 în fața lui Mihai Iordache (LPS Craiova), încheind concursul pe locul al treilea. Craioveanul avea să câștige ulterior și finala.

La un pas de podium s-a aflat și Molnár Dávid, care a pierdut în sferturile de finală, cu 13–15, în fața bulgarului Mihail Maximov, clasându-se pe locul 6. Ceilalți reprezentanți ai CS Satu Mare au ocupat următoarele poziții: Teodor Gurza – locul 10 și Mézinger Máté – locul 13. Din delegația sătmăreană au mai făcut parte Németi Bencze, Lieb Márk, Magyar Zalán și Raul Naghi.

Medalia cucerită de Haller Márk și clasările celorlalți sportivi confirmă că scrima sătmăreană are resurse valoroase și în competițiile masculine, iar tinerii spadasini continuă să adune experiență și rezultate importante la nivel național.

Spada sătmăreană e pregătită de antrenorii Csiszar Francisc, Adrian Pop, Adrian Szilagyi și Nagy Lehel.