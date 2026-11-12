Denisa Crișan, aur pentru Satu Mare la Cupa României!

Scrimă





L Finală sută la sută sătmăreană, două medalii și cinci sportive între primele opt din 72 de participante! Denisa Crișan a cucerit aurul, iar Kurtinecz Johanna argintul, într-o demonstrație de forță a scrimei sătmărene la București.

Scrima sătmăreană continuă să confirme că reprezintă un reper important pe harta sportului românesc! Reprezentantele cluburilor CSM Olimpia Satu Mare și CS Satu Mare au avut o evoluție remarcabilă în concursul individual al Cupei României la spadă, categoria cadeți, desfășurat la București, reușind rezultate de excepție într-o competiție cu 72 de participante.

Performera principală a delegației sătmărene a fost Denisa Crișan, de la CSM Olimpia Satu Mare, care a cucerit medalia de aur după o finală spectaculoasă împotriva colegei sale de club, Kurtinecz Johanna.

Cele două sportive au oferit o confruntare echilibrată, cu miză maximă, în care Denisa s-a impus cu scorul de 15–13, urcând pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Johanna a obținut medalia de argint, completând astfel o finală de vis pentru CSM Olimpia Satu Mare.

O performanță deosebită, cu atât mai valoroasă cu cât cele două finaliste au reprezentat același oraș, confirmând nivelul ridicat al pregătirii și potențialul tinerelor spadasine sătmărene.

Cinci sportive sătmărence în primele opt!

Rezultatele excelente nu s-au oprit la cele două medalii. Școala sătmăreană de scrimă a avut o prezență impresionantă și în fazele superioare ale concursului, alte trei sportive reușind clasări în primele opt.

Kurtinecz Júlia a încheiat competiția pe locul 5, după ce a fost învinsă în sferturile de finală de Bianca Raicu, reprezentanta CSU Craiova, cu scorul de 15–10.

Octavia Pop s-a clasat pe poziția a șasea, fiind eliminată chiar de viitoarea campioană, Denisa Crișan, într-un duel strâns, încheiat cu 13–11.

La rândul său, Nectaria Zoicaș a ocupat locul 7, după ce a cedat în sferturile de finală în fața Johannei Kurtinecz.

Astfel, cinci reprezentante ale Sătmarului au încheiat competiția între primele opt din cele 72 de sportive înscrise, un rezultat care demonstrează forța și consistența scrimei sătmărene la nivelul categoriei cadeți.

În clasamentul final, celelalte sportive sătmărence au obținut următoarele poziții: Tankóczi Fruzsina – locul 11, Iustina Ardelean – locul 15, Silaghi Erika – locul 17, Bélteki Emília – locul 26 și Kovács Kamilla – locul 27. Din delegația sătmăreană au mai făcut parte Maia Farcaș și Mara Mateș, completând reprezentarea orașului la această competiție.

Cupa României continuă. Urmează noi provocări pentru sportivii sătmăreni!

Întrecerile de la București continuă, iar delegația sătmăreană mai are oportunități de a obține rezultate frumoase. Vineri este programată proba individuală feminină la categoria juniori, sâmbătă vor intra în concurs băieții de la cadeți, iar duminică sunt programate întrecerile masculine la juniori.

Amintim că la cadeți și juniori la Cupa României nu există proba pe echipe.

Mândria unei tradiții sportive

Aurul cucerit de Denisa Crișan, argintul obținut de Kurtinecz Johanna și celelalte clasări valoroase reprezintă mai mult decât simple rezultate într-un clasament. Ele sunt confirmarea muncii susținute, a disciplinei și a pasiunii investite în acest sport.

CSM Olimpia Satu Mare și CS Satu Mare demonstrează încă o dată că orașul nostru are resurse sportive valoroase și tinere capabile să lupte pentru cele mai înalte poziții în competițiile naționale.

În spatele fiecărei medalii se află multă muncă, ore întregi de pregătire și sacrificii, dar și contribuția antrenorilor Csiszar Francisc, Szilagyi Adrian, Adrian Pop și a tuturor celor care susțin dezvoltarea scrimei locale.

Felicitări tuturor sportivelor pentru evoluții și rezultate! Denisa Crișan este campioana acestei zile pentru Satu Mare, iar împreună cu Johanna, Júlia, Octavia, Nectaria și toate colegele lor confirmă că scrima sătmăreană are un prezent valoros și un viitor promițător.

Satu Mare câștigă medalii, dar mai ales își confirmă tradiția!





























































