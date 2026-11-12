AJF Satu Mare organizează Cupa AJF la juniori A1!

Chiar dacă fotbalul județean se pregătește de pauza de iarnă, juniorii mai au parte de meciuri în perioada următoare. AJF Satu Mare, prin Comisia de Juniori, organizează Cupa AJF la categoria juniori A1, competiție destinată echipelor din Liga a IV-a, seriile A, B și C.

Inițiativa îi aparține președintelui AJF Satu Mare, Ștefan Szilagyi, scopul fiind acela de a le oferi juniorilor posibilitatea să dispute mai multe jocuri și să acumuleze experiență competițională.

Meciurile se vor desfășura în două locații, la Pișcolt și Berveni, unde au fost repartizate câte patru echipe, respectiv patru echipe în competiția de la Pișcolt și alte patru la Berveni.





Programul meciurilor de la Pișcolt

La turneul organizat pe terenul din Pișcolt vor participa Unirea Pișcolt, Recolta Sanislău, Crasna Moftinu Mic și Cetate 800 Ardud.

Vineri, 13 noiembrie:

Ora 15:30: Unirea Pișcolt – Crasna Moftinu Mic

Sâmbătă, 14 noiembrie:

Ora 12:00: Recolta Sanislău – Cetate 800 Ardud

Duminică, 15 noiembrie:

Ora 11:00: Crasna Moftinu Mic – Cetate 800 Ardud

Ora 13:00: Unirea Pișcolt – Recolta Sanislău





Programul meciurilor de la Berveni

La Berveni vor participa Stăruința Berveni, Schwaben Kalmandi Cămin, Kneho Urziceni și Frohlich Foieni.





Duminică, 15 noiembrie:

Ora 11:00: Frohlich Foieni – Kneho Urziceni

Ora 13:00: Stăruința Berveni – Schwaben Kalmandi Cămin





Competiția ar putea continua și în weekendul următor

Potrivit anunțului AJF Satu Mare, meciurile din Cupa AJF juniori A1 vor continua și în weekendul 21-22 noiembrie, dacă condițiile meteorologice vor permite disputarea partidelor.

Astfel, juniorii din fotbalul județean mai au ocazia să intre pe teren înainte de instalarea pauzei de iarnă, într-o competiție menită să le ofere cât mai multe minute de joc.



