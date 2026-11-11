Răzvan Nintaș : „Orașul Carei merită mai mult!”

Victoria Carei vrea să redevină o forță!





L Locul secund după prima parte a campionatului, la nouă puncte de liderul Oașul Negrești-Oaș, dar cu un meci mai puțin disputat. Noul antrenor al Victoriei, instalat în vară, face bilanțul unui început de drum și vorbește despre disciplină, reconstrucție, stabilitate și ambiții mai mari pentru fotbalul careian.

Victoria Carei încearcă să-și regăsească locul pe care îl merită în fotbalul județean. Cu Răzvan Nintaș instalat pe banca tehnică în această vară, clubul a pornit un proiect nou, bazat pe disciplină, organizare și construirea unei echipe competitive. Prima parte a campionatului s-a încheiat cu un bilanț încurajator: locul secund în clasament, la nouă puncte în spatele liderului Oașul Negrești-Oaș, însă cu un meci mai puțin disputat.

Antrenorul a făcut, într-un mesaj publicat pe pagina clubului, o radiografie a sezonului de toamnă, fără să ascundă dificultățile începutului de drum. Stafful tehnic a preluat echipa cu puțin timp înaintea startului campionatului, iar lotul avea nevoie de acomodare cu un program riguros de pregătire și cu alte standarde de disciplină și organizare.

Nintaș consideră că, într-un interval relativ scurt, s-a reușit formarea unui grup receptiv, disciplinat și dornic de progres. Tehnicianul recunoaște însă că Victoria putea obține rezultate mai bune și că analiza parcursului trebuie făcută fără scuze și fără transferarea responsabilității.

Mai mult decât o echipă, un proiect pentru Carei

Mesajul antrenorului depășește însă simplul bilanț sportiv. Răzvan Nintaș vorbește despre nevoia unui proiect coerent, care să cuprindă nu doar prima echipă, ci și copiii, juniorii și întreaga comunitate fotbalistică din Carei.

„Orașul Carei merită mai mult, iar numele Victoria Carei ne obligă. Vorbim despre un club cu tradiție, istorie și o comunitate care își dorește să se regăsească în echipa sa”, transmite tehnicianul.

Pentru perioada următoare, prioritățile sunt stabilitatea și consolidarea clubului. Este nevoie de resurse umane, materiale, financiare și organizatorice pentru întărirea lotului și crearea unor condiții care să permită atingerea unor obiective mai ambițioase.

Fără promisiuni peste noapte

Deși locul secund oferă motive de optimism, antrenorul nu promite miracole și nici rezultate spectaculoase peste noapte. Planul este unul de construcție pas cu pas, cu accent pe seriozitate, continuitate și identitate locală.

„Nu promitem rezultate spectaculoase peste noapte. Ne dorim să construim pas cu pas o echipă competitivă, respectată și demnă de istoria acestui club”, subliniază Răzvan Nintaș.

Victoria Carei are în față o misiune importantă: să transforme tradiția și potențialul fotbalistic al orașului într-un proiect durabil. Locul secund de la finalul turului este un punct de plecare, nu o destinație. Iar mesajul noului antrenor este clar: Careiul are nevoie de o echipă de care să fie mândru!