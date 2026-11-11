



Două decenii de colaborare între Negrești-Oaș și orașul ucrainean Tyachiv au fost sărbătorite printr-o întâlnire dedicată prieteniei, solidarității și continuării proiectelor comune. Primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, a participat la manifestările aniversare de la Tyachiv, alături de o delegație din România și de reprezentanți ai autorităților ucrainene.

Momentul a inclus plantarea unui tei, ca simbol al legăturii dintre cele două comunități, și depunerea de flori la memorialul eroilor din Tyachiv.

În mesajul transmis cu această ocazie, Aurelia Fedorca a subliniat că bilanțul celor 20 de ani depășește relația oficială dintre administrații și se regăsește în legăturile construite între oameni.

„Pentru noi, Tyachiv nu este doar un oraș înfrățit. Este o comunitate de care ne simțim legați sufletește. Acesta este cel mai mare câștig al celor 20 de ani: am pornit la drum ca parteneri și am ajuns prieteni”, a declarat primarul.

O legătură începută în 2006

Potrivit Aureliei Fedorca, înfrățirea a fost inițiată în 2006, prin implicarea primarului Ivan Kovach și a regretatului Nicolae Bura, fostul primar al orașului Negrești-Oaș. Aniversarea a oferit și prilejul evocării contribuției acestuia la apropierea celor două comunități.

Aurelia Fedorca a amintit că, la începutul colaborării, era consilier local și a participat la primele întâlniri. Din 2012, în calitate de primar, a continuat relația cu administrația din Tyachiv.

De-a lungul anilor, înfrățirea a însemnat vizite, evenimente culturale și sportive, proiecte și experiențe comune, care au contribuit la consolidarea încrederii reciproce.

Solidaritate în anii de război și un mesaj pentru pace

O parte importantă a declarației a fost dedicată sprijinului pentru comunitatea ucraineană în contextul războiului. Aurelia Fedorca a arătat că apropierea construită în timp a adus cu sine și responsabilitatea de a fi alături de prieteni în momentele dificile.

„Adevărata măsură a unei prietenii se vede în zilele grele, nu în cele senine”, a transmis aceasta, evocând suferința familiilor despărțite și nesiguranța cu care se confruntă oamenii.

Primarul a adresat un apel la pace și și-a exprimat speranța că următoarea etapă a colaborării va fi dedicată reconstrucției și dezvoltării. Printre direcțiile avute în vedere se numără proiectele europene și crearea unor noi legături între școli, tineri și instituții. Acestea au fost prezentate ca intenții care urmează să fie transformate în proiecte concrete.

Un tei pentru generațiile viitoare

Plantarea unui tei a marcat simbolic aniversarea. Pe placa amplasată lângă copac a fost înscris mesajul: „Cu rădăcini în prietenie și încredere în viitor”.

Aurelia Fedorca și-a exprimat dorința ca arborele să rămână, pentru generațiile următoare, mărturia alegerii celor două comunități de a construi o prietenie durabilă.

La întâlnire au participat Florența Ciobotaru, consulul României la Solotvino, Pavlo Basaraba, șeful administrației de stat și al administrației militare a raionului Tyachiv, și Iurii Berinde, președintele Consiliului Raional Tyachiv.

Din delegația care a însoțit-o pe Aurelia Fedorca au făcut parte primarul comunei Racșa, Toma Betea, viceprimarul Constantin Fanea, consilierii locali Sorin Vida și Adrian Andreka, secretarul general Ioan Cionca, precum și Cristian Berinde și Roxana Pop, șefi de serviciu în cadrul Primăriei.

În încheiere, primarul orașului Negrești-Oaș i-a mulțumit omologului Ivan Kovach și echipei sale pentru continuitatea colaborării și pentru primire, reafirmând disponibilitatea comunității oșene de a rămâne alături de partenerii din Ucraina.