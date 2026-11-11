



Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare a marcat sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil printr-un moment dedicat memoriei profesorilor și elevilor care au făcut parte din comunitatea școlii. Ceremonia s-a desfășurat luni, 9 noiembrie 2026, în Centrul Ecumenic „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, reunind invitați, cadre didactice și elevi.

Pentru instituție, data de 8 noiembrie are o semnificație legată atât de spiritualitate, cât și de propria istorie. Potrivit reprezentanților colegiului, în perioada interbelică, această dată era celebrată ca Ziua Liceului, un prilej de întâlnire între generații și de reafirmare a valorilor comunității școlare. Din 2006, sărbătoarea este evocată anual, urmând tradiția perioadei interbelice.

În acest an, preoții catedrei de religie au oficiat un Te Deum, iar în cadrul ceremoniei au fost înălțate rugăciuni pentru odihna sufletelor profesorilor și elevilor trecuți în eternitate. Pomenirea și momentul de reculegere au exprimat respectul comunității față de cei care au contribuit la formarea și dezvoltarea școlii.

Reprezentanții colegiului au subliniat că această zi aduce în atenție contribuția generațiilor de dascăli care au transmis cunoștințe, au format caractere și au îndrumat elevii spre propriul drum. În egală măsură, comemorarea le-a fost dedicată foștilor elevi a căror amintire rămâne parte din istoria instituției.

„Fiecare profesor a lăsat o lecție, fiecare elev a lăsat o amintire, fiecare generație a adăugat o filă la povestea acestei școli”, au transmis reprezentanții Colegiului Național „Mihai Eminescu”.

Mesajul comunității școlare a pus accent și pe responsabilitatea față de prezent și viitor: păstrarea școlii ca spațiu al cunoașterii, al înțelepciunii și al formării umane, în care moștenirea înaintașilor să fie continuată de noile generații.

„Ne înclinăm cu respect în fața memoriei profesorilor și elevilor care nu mai sunt printre noi și le păstrăm vie amintirea”, se arată în mesajul colegiului.